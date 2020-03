CES MMA 61 reporte l’événement à venir en raison de problèmes de coronavirus

CES MMA 61 a été reporté.

L’événement fait suite à des dizaines d’annulations et de reports récents de promotions notables en raison de la pandémie internationale de coronavirus (COVID-19). La promotion n’indiquait pas quand ni où la carte serait renouvelée – ni si cette logistique avait même été déterminée.

Le CES MMA 61 devait avoir lieu le 24 avril au Twin River Casino de Lincoln, en R.I. L’événement devait être diffusé sur UFC Fight Pass. La promotion a annoncé la nouvelle jeudi.

“Demander à nos combattants de se préparer à concourir sachant qu’il y a de grandes chances que l’événement n’ait pas lieu serait injuste et, surtout, malsain”, a déclaré le promoteur du CES, Jimmy Burchfield Jr. «Cette adversité passera et le CES MMA reviendra en 2020 plus que jamais. D’ici là, nous demandons à tous nos combattants et fans de faire preuve de prudence, de faire preuve de bon sens et de rester en sécurité. »

L’événement n’était pas complètement réservé au moment du report, mais une poignée de combats ont été annoncés. L’événement principal devait comprendre un combat pour le titre des poids mouches entre le champion Blaine Shutt (8-4 MMA) et l’ancien diplômé du DWCS Richie Santiago (8-2 MMA). Les vétérans de l’UFC Andre Soukhamthath (13-8 MMA), Kyle Bochniak (8-5 MMA) et Austin Arnett (16-7 MMA) ont également été inscrits pour combattre sur la carte.

