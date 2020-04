“C’est comme une scène dans Mad Max”

Peu d’athlètes en MMA reçoivent le genre d’ovation réservé à Aung La N Sang lors de ses compétitions à Yangon, Myanmar.

Le champion ONE poids moyen et poids léger est l’une des plus grandes stars de la liste ONE Championship, et il n’est nulle part plus populaire que dans le pays de sa naissance, où ses combats génèrent le genre de soutien fervent des fans rarement vu dans le monde MMA.

“The Burmese Python” (26-10) vit et s’entraîne dans le sud de la Floride, mais ses racines sont de retour au Myanmar, et le Thuwunna Indoor Stadium de Yangon a accueilli certains de ses plus grands moments.

Mais, alors qu’il semble clairement enregistrer ses plus grandes et meilleures performances pour Yangon, le joueur de 34 ans, né à Myitkyina, a déclaré que l’attente était lourde à chaque fois qu’il se préparait à entrer dans la cage sur son sol.

“C’est fou, mec”, a-t-il déclaré au MMA Junkie. “Vous devez vraiment être mentalement fort pour ça. Lorsque vous êtes dans votre vestiaire, les gens veulent prendre des photos avec vous – même les personnes chargées de la sécurité veulent prendre des photos avec vous! Tout le monde attend de vous que vous gagniez (et) tout le monde veut que vous gagniez. Même le personnel médical veut que vous gagniez – tout ce personnel médical birman, tout le personnel là-bas, tout le monde au salon veut que vous gagniez, donc c’est beaucoup de pression. “

Les débrayages de N Sang à Yangon résument parfaitement son statut au Myanmar, alors que la foule de 10 000 personnes à l’intérieur du stade intérieur de Thuwunna se lève comme une seule personne, agite leurs bâtons lumineux et chante de bon cœur avec sa chanson de débrayage, l’artiste rock birman Lay Phyu de «A Mae Lite A» Ka. “

N Sang dit que c’est comme être au milieu d’un film.

“C’est fou – c’est comme une scène de Mad Max”, sourit-il. “Quand tout le monde est dans l’arène, tout le monde veut que vous gagniez, ils applaudissent, ils ont ces bâtons lumineux et ils deviennent fous – c’est assez épique. Les sièges sont remplis de bas en haut. Chaque siège est rempli. C’est rempli à ras bord et c’est vraiment fou et bruyant. Mais vous devez pouvoir y aller et jouer. »

Aller là-bas et jouer est quelque chose que «The Burmese Python» a toujours fait chez lui tout au long de sa carrière. N Sang a combattu sept fois à Yangon et n’y a jamais été battu. Il a remporté les titres de poids moyen et de poids léger dans l’arène atmosphérique de la ville et a ravi les foules avec certaines des performances les plus mémorables de l’histoire de ONE, y compris son candidat au combat de l’année 2018 avec Ken Hasegawa à «ONE Championship 75: Spirit of a Guerrier.”

Mais, après une première carrière qui a produit un dossier 16-9 quelque peu mitigé avant son arrivée dans ONE Championship en 2012, N Sang a apporté des changements clés au cours des huit dernières années pour élever son jeu et sa carrière à de nouveaux sommets. niveaux comme il a changé son camp d’entraînement de Baltimore à Hard Knocks 365. Mais en plus de ses améliorations techniques visibles, il attribue également sa capacité à livrer sur la grande scène à une approche mentale plus précise, qu’il a également pris le temps d’aborder plus tôt dans sa carrière.

“Vous devez être vraiment fort mentalement et concentré mentalement pour pouvoir être en mesure de performer au mieux de vos capacités”, a-t-il expliqué. «Pour moi, j’ai eu beaucoup de pertes précédentes et j’ai travaillé avec un psychologue du sport, et cela m’a vraiment aidé à me détacher de cela – l’attente de tout le monde – et ensuite juste sortir, jouer et faire mon meilleur.”

