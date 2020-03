C’est officiel – New York démarre l’UFC 249 de Brooklyn

Ultimate Fighting Championship (UFC) adoptait une approche «attendre et voir» pour ses prochaines cartes de combat d’arts martiaux mixtes (MMA), espérant que les gouvernements locaux assoupliraient les restrictions (comme celles-ci) une fois la pandémie de coronavirus sous contrôle.

Malheureusement pour Dana White and Co., cela ne semble pas se produire de si tôt. En fait, la Commission sportive de l’État de New York (NYSAC) a récemment informé la promotion que l’UFC 249: «Khabib vs Ferguson» était en train de se jeter du Barclays Center à Brooklyn.

MMA Fighting a le mot officiel:

«Par prudence et conformément aux récentes directives émises par le Center for Disease Control et l’État de New York, la Commission sportive de l’État de New York a informé l’UFC que l’UFC 249 ne pouvait pas se tenir à New York.»

Bummer.

Le monde manque de lieux sûrs, du moins en ce qui concerne les grandes congrégations. Cela dit, il y a des endroits qui seront prêts à accueillir des événements MMA indépendamment de ce qui se passe aux États-Unis et l’UFC explore actuellement ces options.

Au revoir Brooklyn, bonjour Dubaï?