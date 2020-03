C’était la cérémonie de pesée de l’UFC 248

Comme cela arrive toujours un jour avant un événement de UFC, hier, la cérémonie de pesée de la 248 édition du PPV de l’entreprise a eu lieu. Une cérémonie qui n’est qu’un simple processus pour les fans et les journalistes puisque les vraies pesées ont eu lieu auparavant. Même ainsi, c’est totalement agréable pour tout le monde.

Cérémonie de pesée UFC 248

Vous pouvez voir ci-dessous un examen de ce qui s’est passé:

Affiche UFC 248

Événement principal

Israel Adesanya vs Yoel Romero – Championnat du monde des poids moyens

Weili Zhang vs Joanna Jedrzjczyk: Championnat du monde de poids de paille

Beneil Dariush vs Drakkar Klose

Neil Magny contre Li Jingliang

Alex Oliveira contre Max Griffin

Préliminaires

Sean O’Malley contre José Quiñonez

Mark Madsen contre Austin Hubbard

Rodolfo Vieira vs Saparbeg Safarov

Gerald Meerschaert contre Deron Winn

Premiers préliminaires

Emily Whitmire contre Polyana Viana

Douglas Silva de Andrade contre Movsar Evloev

Danaa Batgerel vs Guido Cannetti: poids coq.

Après avoir vu les pondérations de l’UFC 248 maintenant seulement quelques heures avant de pouvoir voir tous les combats qui composent cette superbe affiche Il cherchera à ravir tous les fans d’arts martiaux mixtes à la T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada. Nous vous dirons tout ce qui se passe.