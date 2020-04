C’était l’appel de Ion Cutelaba pour sa dernière défaite controversée

Ion Cutelaba (15–5) perdu contre Magomedov Ankalaev (14-1) au mois de février lorsque l’arbitre du combat a décidé qu’il ne pouvait pas continuer à se battre, donnant la victoire à son adversaire. C’était une décision, qui valait la redondance, vraiment controversée. Et comme prévu, l’équipe vaincue a déclaré que ils allaient faire appel du résultat.

Cependant, après tout, l’appel a été rejeté. Ariel Helwani l’a récemment annoncé le Twitter.

Rappelez-vous que Ion Cutelaba bizarre vs Arrêt de Magomed Ankalaev en Virginie en février? L’équipe de Cutelaba a fait appel de l’arrêt de TKO et a découvert aujourd’hui que son appel avait été rejeté, me dit-on. Il restera une victoire TKO pour Ankalaev. Ils devaient se comparer à 249. À déterminer maintenant.

– Ariel Helwani (@arielhelwani) 21 avril 2020