C’était Mike Perry contre Al Iaquinta dans SUG 11

Nous n’avons jamais eu l’occasion de voir jusqu’ici Mike Perry vs Au cinquième dans l’octogone de UFC. Cela pourrait arriver à l’avenir parce que “Platinum” a montré son intérêt pour la compétition à 155 livres. Mais récemment, nous avons pu voir cette épreuve de force dans Submission Underground 11.

Un combat serait complètement différent, car dans ce cas, aucun coup n’est permis, mais le score passe à 1-0 en faveur de Perry. Le combattant de 170 livres a maintenant gagné après avoir échappé rapidement à son adversaire.

Ci-dessous, nous voyons quelques vidéos du match:

Nous allons maintenant voir comment ils poursuivent leur carrière dans l’entreprise MMA.

Perry est en ce moment une séquence de deux défaites et parmi les 15 premiers de la division des poids mi-moyens. Il n’est pas clair qui sera son prochain combat, mais ce sera probablement contre quelqu’un qui n’est pas au classement non plus.

Le cinquième aussi a perdu ses deux derniers combats, mais c’est dans le classement. En fait, il occupe la neuvième place dans la division des poids légers. Son prochain combat n’a pas non plus été confirmé. Nous le saurons dans les prochains mois.

Encore une fois, s’ils partagent une division, ce pourrait être Mike Perry contre Al Iaquinta; mais est peu probable Que ce soit le prochain combat des deux.