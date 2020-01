Cette vidéo de Weili Zhang écrasant violemment des tampons a des fans de Joanna Jedrzejczyk en train de craquer leur pantalon

La championne des poids paille de l’UFC, Weili Zhang, a 17 arrivées en 20 victoires, dont 10 par KO, ce qui la classe aux côtés de Cris Cyborg et Amanda Nunes comme l’une des finissantes les plus violentes du sport. Et sa seule et unique défaite est survenue par décision en 2013, alors que «Magnum» n’avait que 23 ans.

C’est probablement pourquoi les bookmakers ont Zhang comme le pari préféré pour son événement co-principal de l’UFC 248 contre l’ancienne championne de 115 livres, Joanna Jedrzejczyk, dans un combat prévu le 7 mars 2020 au T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada.

“Les ennemis réels et les plus dangereux auxquels nous sommes confrontés dans la vie sont la peur, la colère, la confusion, le doute et le désespoir”, a écrit Zhang. «Si nous surmontons ceux qui attaquent de l’intérieur, nous pouvons certainement vaincre toute attaque de l’extérieur.»

À en juger par les coups violents qu’elle débouche dans la vidéo ci-dessus, je dirais que sa mission est terminée. Reste à savoir si cela se traduira par une victoire contre le piston polonais, mais je ne voudrais pas être un fan de Jedrzejczyk après avoir regardé cette vidéo.

Pour voir qui d’autre se bat à l’UFC 248, cliquez ici.