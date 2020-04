Chael Sonnen croit que Jon Jones embrasse être un “scumbag”

L’ancien challenger du titre de l’UFC, Chael Sonnen, a durement frappé son ancien adversaire Jon Jones après sa récente arrestation, le qualifiant de “scumbag”.

Sonnen n’a jamais exactement été du genre à se mordre la langue, et au milieu de la pandémie actuelle, de nombreux fans de combats ennuyés seront soulagés de voir “The Bad Guy” faire ce qu’il fait le mieux: aller à la poursuite des stars controversées de l’UFC.

Lors d’une récente interview à Submission Radio, Sonnen a dit ce qui suit au sujet de la querelle récente de Jones avec Israël Adesanya et sa récente arrestation.

“Le masque est enlevé”, a déclaré Sonnen à propos de Jones. «Le monde sait qu’il est un scumbag depuis un certain temps, mais maintenant il est enfin en contact avec quel sale type qu’il est, et il s’y dirige. Regardez, du point de vue de la qualité de vie et de la civilité, d’accord, allez-y et interrogez le personnage de Jon Jones. Je parle d’un point de vue marketing et promotionnel – il fait tout bien. Le concert est terminé. Tout le monde sait. Vous étiez sous TMZ menotté et pleuriez: “Je veux rentrer à la maison et être avec mes enfants”. C’est comme, mec, il est deux heures du matin, vous tirez avec des pistolets tout en courant des beignets dans un parking, haut et bu avec de la tequila. Vos enfants sont-ils encore debout, vous les fesses? »

Sonnen a défié Jones pour le championnat UFC Light Heavyweight à l’UFC 159, perdant au premier tour.

Sonnen continue de pomper du contenu pour les fans, et étant donné la trajectoire que Jones a suivie en ce qui concerne la réponse à ses adversaires ces derniers temps, il n’est pas difficile d’imaginer un scénario dans lequel “Bones” répond plus tôt que tard.

Que pensez-vous de cette remarque cinglante de Chael Sonnen? Pensez-vous qu’il finira par obtenir une réponse de Jon Jones?

