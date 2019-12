Chael Sonnen décompose Nurmagomedov contre Ferguson

Chael Sonnen pense que Tony Ferguson pourrait être le test le plus difficile de Khabib Nurmagomedov à ce jour et dit que le vainqueur pourrait légitimement prétendre être le plus léger des légères de l'histoire de l'UFC.

S'adressant à RT Sport, l'analyste ESPN Sonnen a offert son point de vue sur le combat à venir entre le champion des poids légers de l'UFC Nurmagomedov (28-0 MMA, 12-0 UFC) et l'ancien champion par intérim Ferguson (25-3 MMA, 15-1 UFC) à l'UFC 249 le 18 avril.

"Vous savez, c'est très difficile de choisir contre Khabib avec ce que vous avez vu et je dois également partager avec vous que j'ai un parti pris envers Tony parce que nous sommes d'anciens coéquipiers", a déclaré Sonnen, avant de révéler: "J'aime vraiment les chances de Tony entrer dans cela, et je les aime de plus en plus à mesure que le combat se rapproche. "

Ferguson, comme Nurmagomedov, est sur une séquence de 12 victoires consécutives à l'UFC. Son style sauvage et imprévisible a conduit à 20 finitions en carrière, y compris un triplé de finitions lors de ses trois dernières sorties contre Kevin Lee, l'ancien champion des poids légers Anthony Pettis et Donald Cerrone.

Invaincu, Nurmagomedov a mutilé tout le monde devant lui, y compris des soumissions consécutives sur l'ancien roi des deux divisions Conor McGregor et l'ancien champion intérimaire des poids légers, Dustin Poirier.

Et, compte tenu des curriculum vitae des deux hommes, Sonnen dit que le combat est particulièrement difficile à appeler.

"Quand vous avez 28-0 dans n'importe quelle division, mec, vous revendiquez cette division", a-t-il dit. «Surtout lorsque vous êtes le champion du monde et qu'il a déjà eu du pain sur la planche pour le titre. Si vous revenez en arrière et regardez les noms qu'il a battus – 10-8 rounds contre des gars, deux ou trois 10-8 rounds contre (Edson) Barboza, juste par exemple – ce gars est un marteau. Mais vous parlez de Tony Ferguson – c'est un tout autre animal. "

"Il vous attaquera par l'arrière, il vous attaquera lors du débrayage, vous ne savez pas ce que Tony Ferguson ferait. Je ne le compterais jamais. Celui qui remporte ce combat est le meilleur de tous les temps. »

. (tagsToTranslate) actualités (t) ufc (t) rupture (t) chael sonnen (t) khabib nurmagomedov (t) tony ferguson (t) ufc 249