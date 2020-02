Chael Sonnen défend la réservation de Henry Cejudo contre Jose Aldo

Le prochain crack du champion des poids coq UFC Henry Cejudo ira à l’ancien champion des poids plumes UFC Jose Aldo. Malheureusement, cette confrontation génère un peu de controverse, car Aldo a perdu son seul combat dans la division des poids coq et est considéré comme moins méritant le coup que beaucoup de ses rivaux. Chael Sonnen ne voit pas le problème.

“Je ne suis pas du tout surpris de la réaction de Jose Aldo pour avoir reçu un coup de titre contre Henry Cejudo”, a déclaré Sonnen dans une vidéo publiée sur sa chaîne YouTube.

Sonnen a poursuivi, partageant sa conviction que de nombreux opposants de cette confrontation – tels que les prétendants aux poids coq Aljamain Sterling et Petr Yan – sont simplement jaloux de Jose Aldo.

“Vous allez avoir du mal à me convaincre que vous utilisez la logique”, a déclaré Sonnen. «Je sais que vous essayez de présenter votre argument par la logique – la logique étant que Jose Aldo n’a pesé que 135 livres une fois, et qu’il n’a jamais gagné un combat. Il est 0-1. Je comprends que c’est la logique, mais vous avez du mal à me convaincre que c’est ce que vous croyez vraiment autant que ce n’est que l’argument que vous avez choisi à cause de la jalousie, à cause d’une sorte d’envie pour Jose Aldo. “

Sonnen a ensuite fait valoir que Cejudo, un ancien champion de deux divisions qui est largement crédité d’avoir sauvé la division UFC des poids mouches, a gagné le droit d’appeler ses tirs.

“Regardez, Jose Aldo est le plus grand poids plume de tous les temps”, a déclaré Sonnen. «10 ans au sommet, jamais battu. Il a fait un très bon travail. Soit dit en passant, Henry Cejudo veut le combattre. L’opinion d’Henry doit être quelque part ici. Nous ne pouvons pas punir le succès. Nous ne pouvons pas dire “vous êtes le champion et donc vos opinions et vos désirs et besoins ne sortent pas par la fenêtre et vous vous battez juste contre le gars n ° 1.” C’est juste un petit argument stupide. Un gars qui fait du poids, comme Henry, et est devenu champion et a sauvé une division entière, et c’est le gars qu’il veut. »

Jose Aldo obtiendra son crack chez Henry Cejudo à l’UFC 250 au Brésil en mai.

Que pensez-vous de cet argument de Chael Sonnen?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 26/02/2020.