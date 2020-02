Chael Sonnen défend l’arrêt de corner Deontay Wilder

Après que son combat contre Tyson Fury ait été arrêté au septième round par son corner et entraîneur Mark Breland, Deontay Wilder était visiblement bouleversé. Il envisage même de retirer Breland de son équipe.

Alors que certains ont compris le désir de Wilder de “sortir sur son bouclier”, beaucoup l’ont critiqué pour sa réaction envers Breland et maintenant un autre nom est ajouté à cette liste.

Chael Sonnen, qui est diffuseur et analyste sur Bellator et ESPN, a récemment discuté de la décision du coin de Wilder et a déclaré que c’était leur première règle en tant qu’équipe.

Lors du dernier épisode d’Ariel et de The Bad Guy, Sonnen a été invité à prendre sa décision sur le coin de Wilder pour arrêter le combat. Il pense que c’était la bonne chose à faire.

La PREMIÈRE règle d’un corner est de protéger ses combattants. pic.twitter.com/uhXKbtONKW

– Chael Sonnen (@ChaelSonnen) 26 février 2020

“Il y a un vrai respect pour cela, il y a un honneur, mais je ne sais pas qu’il y a beaucoup de logique”, a déclaré Sonnen. “Écoutez, je ne suis pas un prude. Ce sont des sports de combat, c’est aussi du cœur, du courage et de la détermination. Ce sont des choses pour lesquelles les combattants veulent vraiment être reconnus, pas seulement les championnats et les spots du Main Event, pas seulement pour l’argent qu’ils ont gagné et les billets qu’ils ont vendus. Ils veulent être connus comme quelqu’un qui essaie, comme quelqu’un qui sortira sur leur bouclier. Je comprends ces choses.

“Mais un corner a un travail différent”, a ajouté Sonnen. «Le travail d’un corner, tout comme celui de l’athlète, tout comme celui de l’arbitre, consiste à protéger votre gars en tout temps. Ce n’est pas une règle, c’est la première règle. Si le coin ne croit pas que son combattant va gagner et que son combattant subit des dégâts et que nous n’allons pas inverser le cours de ce combat, vous le sortez de là, c’est la règle. Vous avez une licence, vous avez promis de le faire, et peu d’entraîneurs le font, ils ne veulent pas être licenciés. “

Que pensez-vous de ce commentaire de Chael Sonnen? Mark Breland a-t-il pris la bonne décision?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 27/02/2020.