Chael Sonnen défend Stephen A. Smith: «Les gens lui doivent des excuses»

Le commentateur d’ESPN, Stephen A. Smith, a reçu une tonne de haine de la communauté MMA au cours des derniers jours, attirant l’attention de Joe Rogan, Conor McGregor, Josh Thomson, Din Thomas et d’autres. De l’avis de l’UFC et de l’analyste de Bellator Chael Sonnen, cependant, le retour de flamme que Smith a reçu a été indu.

La raison de toutes ces critiques, pour le rappeler, sont les commentaires faits par Smith à l’UFC 246, qui ont été largement considérés comme irrespectueux envers Donald «Cowboy» Cerrone.

Selon Sonnen, Smith n’a cependant rendu service à la communauté MMA qu’en prêtant sa voix et sa notoriété à la diffusion de l’UFC 246.

“Pour que Stephen A. se prononce et commente cela – que je vais d’ailleurs partager avec vous. Les chiffres passent par le toit lorsque Stephen A. arrive au microphone », a expliqué Sonnen sur sa chaîne YouTube (via Bloody Elbow). «Tant de fois dans le MMA, je n’arrête pas d’entendre que« nous voulons être grand public. Pourquoi ne sommes-nous pas intégrés? Pourquoi ne nous montre-t-on pas le respect du courant dominant? »

«Quand vous avez le gars le plus traditionnel du sport, venez parler sur votre bureau en direct de votre sport – que, soit dit en passant, il s’est assis au premier rang et a observé en tant que fan – quand il vient et le fait, et alors vous le rejetez, voulez-vous vraiment être mainstream? “

Sonnen a ensuite partagé sa conviction que les commentaires de Smith à propos de Cowboy avaient été mal interprétés.

“N’oubliez pas, quiconque pense que Stephen A. a appelé Cowboy dégoûtant l’a mal entendu. Ce n’est pas ce qu’il a dit. Il a dit qu’il était dégoûté pour Cowboy, que Cowboy n’a pas – selon l’analyse de Stephen – reculé, repris ses esprits… attrapé Conor, respirez profondément », a déclaré Sonnen. «Il a raison à ce sujet!

“Donc, pour agir comme s’il n’était pas un expert du MMA, il ne prétend pas qu’il l’est! Pour agir comme si l’analyse qu’il avait donnée en tant que spectateur, qui avait été témoin de quelque chose – il a raison! «Personne ici n’a été insulté. Quelqu’un ici a été mal interprété. Ce quelqu’un est Stephen A. et beaucoup de gens lui doivent des excuses. »

Que pensez-vous de ces commentaires de Chael Sonnen? Est-ce qu’il fait valoir un bon point, ou joue-t-il simplement à l’avocat du diable pour générer des opinions? Sois le juge.

