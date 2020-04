Chael Sonnen défend Tony Ferguson: “Nous ne pouvons pas le permettre”

À notre connaissance, Khabib Nurmagomedov fera face en septembre (ce n’est pas confirmé, mais seulement à l’avance) Tony Ferguson ou Justin Gaethje (celui qui remporte le combat entre eux) à la défense du Championnat du Monde Léger UFC. Mais, beaucoup pensent que ce ne serait pas le cas.

Beaucoup pensent que la société garde toujours le trou pour Conor McGregor pour son match revanche avec le monarque. Beaucoup pensent que l’entreprise va à “The Notorious” au-dessus de “El Cucuy”.

Et Chael Sonnen encourage les fans à ne pas le permettre.comme il l’a dit Radio de soumission.

“Je pense que c’est maintenant le moment idéal pour la trilogie (Conor McGregor vs Nate Díaz). Et écoutez, je sais que tout ce qui a été dit, c’est que nous allons avoir Conor sur la glace et nous allons le mettre contre Khabib, le vainqueur de Khabib contre Tony en septembre. Mais, évidemment, avec la conviction que Khabib allait gagner.