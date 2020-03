Chael Sonnen dit que Valentina Shevchenko contre Weili Zhang n’est pas un super-combat en ce moment

Chael Sonnen ne croit pas que Valentina Shevchenko contre Weili Zhang soit un vrai super-combat, du moins pas encore.

Zhang a parlé de vouloir combattre Shevchenko sur toute la ligne, mais le champion des poids mouches ne semble pas si intéressé. Elle a dit que le champion chinois n’est pas un combattant d’élite et perdra sa ceinture lors de son prochain combat. Donc, un combat champion contre champion n’a pas de sens, et Sonnen est d’accord.

«Je pense que Zhang doit rattraper Joanna, et j’entends juste ça. Je sais que Dana a un peu soutenu cela. Pour revenir à la “Bullet”, je pense qu’elle a fait un faux pas ici “, a déclaré Chael Sonnen sur ESPN Ariel & The Bad Guy. «Tout d’abord, ce n’est tout simplement pas un super-combat, son contre Weili ne l’est tout simplement pas. Mais cela changera avec le temps. Mais cela ne prendra que ça, du temps. N’oubliez pas qu’il y a un peu de tradition avec ces super-combats. Vous allez avoir la possibilité d’être champion-champion…

«Si vous allez faire cela, cela se produit lorsque vous nettoyez votre division et que quelqu’un d’une classe de poids a nettoyé sa division. Ce n’est tout simplement pas le cas, du moins pour Weili », a-t-il ajouté. «Elle est toute nouvelle, elle n’a qu’une seule défense de titre. Maintenant, on dirait qu’elle fera une revanche immédiate de cela, et même si ce n’est pas le cas, Rose attend dans les coulisses. Même si Rose ne passe pas, Tatiana Suarez est une candidate de haut niveau.

“Ce que j’essaie de vous proposer, c’est que la Bullet est très sage parce qu’elle manque d’options”, a poursuivi Sonnen. «C’est très intelligent pour elle de faire avancer les choses et pourquoi ne pas le faire avec un champion.»

Valentina Shevchenko devrait défendre sa sangle de poids mouche à l’UFC 251 contre Joanne Calderwood. Si elle gagne cela, qui elle combattra ensuite est incertain, donc un combat contre Amanda Nunes ou le champion des pailles a du sens.

Mais, comme le souligne Sonnen, Zhang n’a qu’une seule défense de titre à son nom et beaucoup s’attendent à ce qu’elle reprenne Jedrzejczyk ou combatte Rose Namajunas ensuite.

Donc, pour le moment, il ne semble pas que Shevchenko contre Zhang se produira et pour Sonnen c’est une bonne chose.

Êtes-vous d’accord avec Chael Sonnen que Valentina Shevchenko contre Weili Zhang n’est pas un superfight en ce moment? Sonnez dans la section des commentaires, PENN Nation!

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 3/11/2020.