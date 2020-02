Chael Sonnen explique ce qui était «bizarre» à propos de l’arrêt Tyson Fury vs Deontay Wilder 2

Image: Deontay Wilder sur Instagram

Chael Sonnen est impressionné par Tyson Fury mais il a trouvé quelque chose de “bizarre” dans sa victoire par arrêt sur Deontay Wilder.

Samedi dernier (22 février), Fury et Wilder sont entrés en collision une deuxième fois pour le titre des poids lourds WBC. En décembre 2018, le premier combat entre Fury et Wilder s’est terminé par un tirage au sort controversé. “The Gypsy King” n’a laissé aucun doute dans le match revanche alors qu’il a lâché “The Bronze Bomber” deux fois et a remporté la victoire au septième tour de TKO.

Prenant sa chaîne YouTube, Sonnen a expliqué ce qu’il trouvait étrange à propos du coin de Wilder jetant l’éponge.

“Arrêter un combat n’est pas quelque chose dont je suis un prude”, a déclaré Sonnen lors de la première perte de carrière de Deontay Wilder. «Je crois qu’un combat doit être arrêté dès que votre athlète ne peut plus gagner. Je ne suis pas prêt à vous dire que c’est vrai pour Deontay Wilder parce qu’il a une main droite qui a son propre esprit. Il entrera sous les angles les plus fous au moment le plus fou. Ce n’est pas un manuel à droite. Il fait sa propre chose mais c’est un excellent égaliseur. Je ne suis donc pas prêt à vous dire qu’il a fini. C’est quelque chose pour lui et son coin et l’arbitre de décider selon les règles. “

Sonnen a poursuivi en disant que le fait que le commandant en chef du coin de Wilder n’ait pas pris la décision d’arrêter le combat est ce qui le rend perplexe.

“C’est un peu bizarre, et je ne remets pas en question ce cornerman que je viens de partager avec vous, c’est un peu bizarre qu’un numéro deux fasse cet appel”, a poursuivi Sonnen lors de la discussion sur la défaite de Deontay Wilder. “Il y a une hiérarchie et c’est le travail du numéro un et le numéro deux aurait dû le transmettre au numéro un. C’est généralement ainsi que cela devrait se passer. Maintenant, si le numéro un refuse de le faire, le numéro deux a une certaine autorité comme vous l’avez vu et a également une responsabilité. Je ne suis pas contre ce que le numéro deux a fait, je partage juste avec vous ce serait très rare. “

Au début, on pensait que l’entraîneur-chef de Wilder, Jay Deas, avait appelé pour mettre fin au combat. Deas a ensuite nié cela et a déclaré que l’entraîneur secondaire Mark Breland était celui qui avait jeté l’éponge.

Trouvez-vous étrange que l’entraîneur-chef de Deontay Wilder ne soit pas celui qui a jeté l’éponge?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 25/02/2020.