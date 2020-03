Chael Sonnen explique comment les combattants peuvent profiter de la fermeture de l’industrie du sport

La pandémie de coronavirus a stoppé l’industrie des sports de combat. Des dizaines d’événements ont été reportés ou annulés de façon définitive, et les combattants sont privés de la possibilité de participer. Pourtant, Chael Sonnen pense que cette fermeture de l’industrie liée à une pandémie pourrait être bénéfique pour les combattants s’ils en profitent.

À ses yeux, les combattants ont une occasion en or d’attirer l’attention avec une grande partie des autres bruits noyés.

“Du point de vue de l’attention – et nous sommes dans le domaine de l’attention – c’est le moment”, a déclaré Sonnen sur sa chaîne YouTube. «Quand il ne se passe rien en ce moment.

“Vous devez comprendre que si vous êtes en compétition pour les gros titres dans le monde du sport et que le sport est suspendu, il n’a jamais été aussi facile de faire les gros titres”, a poursuivi Sonnen. «Les médias et les fans ont très faim en ce moment pour raconter une sorte d’histoire. Pour quelque chose à espérer. J’ai remarqué un certain nombre de gars qui ont fait des appels cette semaine, et j’ai entendu chacun d’eux parce qu’il se passe très peu de choses. “

Sonnen a ensuite nommé quelques combattants qui, selon lui, ont réussi à profiter de cette accalmie induite par les coronavirus dans l’action.

«Colby [Covington] crié [Kamaru] Usman – un combat qui devrait être recommencé et le sera à nouveau à un moment donné – mais je dis juste que je l’ai entendu. Derrick Lewis a appelé Francis Ngannou. Il a dit: «vous savez quoi, la première que nous avons faite, ça n’aurait jamais dû se passer comme ça. Nous nous devons les uns aux autres, nous devons à tout le monde de recommencer. »Soit dit en passant, Francis n’a pas nécessairement de partenaire de danse en ce moment. Son combat avec [Jairzinho] Rozenstruik a été l’un de ceux qui ont été touchés [by the pandemic]. Je sais que c’était un combat d’événement principal que les gens voulaient voir. Il se trouve que je pense qu’ils vont probablement refaire ça au bout du compte. Mais Derrick a le droit d’appeler à ce qu’il soit placé contre Francis. Mais ce n’est pas vraiment le point de toute façon.

“Il s’agit d’aller un peu à contre-courant”, a conclu Sonnen. «Je vous encouragerais à ressembler davantage à Colby ou à Derrick simplement pour utiliser un exemple récent. Ce que vous dites en ce moment va être entendu car il n’y a pas grand-chose à dire. C’est le moment de se démarquer. »

Que pensez-vous de ces conseils de Chael Sonnen?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 20/03/2020.