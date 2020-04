Chael Sonnen: Jon Jones devrait se pencher sur la mauvaise réputation, “juste être un scumbag”

Chael Sonnen sait tout sur l’utilisation d’un personnage de “méchant” pour vendre des combats et il pense qu’il est temps que Jon Jones emboîte le pas.

Réagissant à l’arrestation la plus récente de Jones – l’un des nombreux affrontements avec la loi que Jones a eu au fil des ans – Sonnen pense qu’il n’y a aucune raison pour que le champion des poids lourds légers de l’UFC essaie de servir de modèle. En fait, il pense que «Bones» devrait pencher dans l’autre sens et embrasser pleinement le rôle d’un méchant, du moins en ce qui concerne sa commercialisation auprès du public.

“Je pense que Jon Jones depuis sa dernière arrestation, le masque est enlevé”, a déclaré Sonnen sur Submission Radio (transcription via Denis Shkuratov). «Le monde sait qu’il est un imbécile depuis un certain temps, mais maintenant qu’il est enfin en contact avec quel sale gars qu’il est et maintenant qu’il met des interviews, il s’y dirige. Regardez, du point de vue de l’habitabilité et de la civilité, d’accord, allez-y et interrogez le personnage de Jon Jones. Je parle d’un point de vue marketing et promotionnel, il fait tout bien.

«Le concert est terminé, tout le monde le sait. Vous étiez sur TMZ menotté et pleuriez: “Je veux rentrer chez moi et être avec mes enfants”. Mec, il est deux heures du matin, vous tirez avec des fusils tout en tirant et en exécutant des beignets dans un parking ivre de tequila. Votre temps pour être avec votre – Vos enfants sont-ils encore debout, vous fesses? Le fait qu’il soit à ce niveau d’un scumbag, allez-y, soyez simplement un scumbag. »

Sonnen a également commenté la rivalité croissante entre Jones et le champion des poids moyens de l’UFC, Israel Adesanya, qui s’est principalement déroulée sur les réseaux sociaux, bien que les deux aient fait des ouvertures vers un super-combat potentiel à l’avenir. Compte tenu du niveau de chaleur jusqu’à présent, Sonnen a convenu qu’il pourrait être comparable à sa propre rivalité à succès avec Anderson Silva.

Cependant, autant que Sonnen pense que Jones doit embrasser son côté obscur, Sonnen ne pense pas que Jones soit équipé pour faire face à Adesanya dans une guerre des mots.

“Je dois vous dire, avec tout le respect que je vous dois, que vous êtes le premier gars à dire que Jon a toujours été bon au micro”, a déclaré Sonnen lorsqu’on lui a demandé de comparer les capacités de conversation trash d’Adesanya et Jones. “Jon ne sait même pas quel jour il est la plupart du temps, Jon ne cherche vraiment que la prochaine fête. Donc, vous êtes littéralement la première personne à dire que vous pensiez que Jon parlait bien. Mais je vais vous dire, Adesanya apporte un feu. Je veux dire, il y a un venin. Il pratique, il répète.

«Jon Jones n’est pas prêt pour les conférences de presse. Et beaucoup de gars voient un déshonneur en cela, que vous devriez simplement faire du freestyle et répondre aux questions qui vous sont posées. Mec, ce n’est pas différent de n’importe quel autre entretien d’embauche ou de tout test auquel je suis allé dans ma vie. Si je sais que c’est le jour du test, je vais étudier pour le test. Adesanya étudie pour le test. Il ne répond pas à la question qui lui est posée, il attend que votre bouche ait fini de bouger, puis il dit tout ce qu’il veut. Jon Jones répond aux questions. Les bons ne répondent pas aux questions, ils traitent les questions. “

Sonnen a de l’expérience avec Jones à l’intérieur et à l’extérieur de la cage. Les deux ont servi d’entraîneurs adverses lors de la saison 17 de The Ultimate Fighter, puis se sont affrontés à l’UFC 159, où Jones a conservé son titre par TKO au premier tour malgré une horrible blessure à l’orteil.

Bien que le don de Sonnen de gab et sa volonté de se battre à la baisse d’un chapeau l’ont aidé à gagner ce coup de titre de poids lourd léger improbable, il n’est pas sûr si Adesanya sera en mesure de se frayer un chemin dans un combat avec Jones en raison du fait que Jones n’est pas fiable tirage au box-office aux yeux de Sonnen.

“Je pense que ce combat est plus avancé qu’il ne l’était autrefois”, a déclaré Sonnen. “N’oubliez pas ce qui s’est passé au cours des 60 derniers jours, en grande partie à cause de Dominick Reyes, mais personne n’a pu vendre une arène contre Jon Jones. Jon Jones était le pire champion de dessin de l’organisation. Ce n’était pas la faute de Jon, Jon a tout fait correctement. Il obtenait un peu de l’effet Roy Jones, où il était si bon et tout le monde savait comment ce film allait se terminer, donc personne ne voulait acheter un billet pour le regarder. La réalité est que, maintenant, en raison de la compétitivité que Reyes a montrée avec lui, beaucoup de gens pensent que Reyes a gagné, moi y compris, que tout d’un coup, c’est devenu un peu plus intéressant.

«Maintenant, Jon essaie de rester loin de Reyes et va voir Blachowicz pour le montrer. Je veux dire, ces choses fonctionnent, ce sont les règles du terrain de jeu, mais les règles du terrain de jeu ne disparaissent pas chez les pros. Et le point que j’essaie de faire valoir, c’est que Jon n’avait rien à faire. Il parlait de monter au poids lourd juste pour pouvoir demander à quelqu’un de le surveiller, il parlait d’essayer d’amener Adesanya au poids léger juste pour que quelqu’un le regarde. Tout d’un coup, le monde est différent pour Jon Jones. Jon a maintenant deux grands combats entre Jan Blachowicz et Dominick Reyes. Qui va-t-il combattre ensuite? Je ne sais pas, mais je peux vous dire avec confiance, il va combattre les deux. “

Le jour devrait-il venir où Adesanya et Jones s’affrontent dans la cage? Sonnen a tout pour Adesanya.

“Oh, oublie ça, Adesanya va lui fouetter le cul”, a déclaré Sonnen.

«Pensez-vous que Thiago Santos bat Adesanya? Ou pensez-vous que Dominick Reyes bat Adesanya? ” Sonnen continua. «Je veux dire, ce sont des matchs très serrés pour Jon Jones. Je pensais qu’il les avait perdus tous les deux. Sur le système 10-9 must, je pensais qu’il avait également perdu contre Santos. Je ne suis pas optimiste à ce sujet. Je ne suis même pas optimiste sur celui de Reyes. Ce ne sont que mes opinions. Je pense que ce navire a navigué. Je pense que Jon est dur, je ne pense pas qu’il soit le plus grand de tous les temps. Je pense que c’est Georges St-Pierre. Mais je pense que Jon Jones aurait un argument contre le plus dur de tous les temps.

«Pour regarder son grain, pour regarder Jon Jones tout voir, se dérober, et il trouve un moyen d’obtenir la victoire de toute façon, il trouve un moyen de passer, Jon obtient beaucoup de crédit avec moi. Je pense juste que lorsque vous le comparez à Adesanya, celui d’Adesanya. Jones est bien placé, mais il est toujours numéro deux. »

Regardez la pleine apparition de Sonnen sur Submission Radio ci-dessous: