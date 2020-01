Chael Sonnen: la victoire de l’UFC 165 sur Alexander Gustafsson a prouvé que Jon Jones est le combattant le plus «dur» du monde

Chael Sonnen est convaincu que Jon Jones est le combattant le plus coriace du monde.

Lors d’un récent épisode du MMA Show d’Ariel Helwani, Sonnen et Helwani ont délibéré sur le meilleur combat de la décennie. Helwani a suggéré que le combat de Jones UFC 165 contre Alexander Gustafsson en 2013 était la première fois que le champion faisait face à une véritable adversité, ajoutant que les fêtes et les ébats de Jones en dehors de l’octogone ont tous contribué au drame d’un combat à couper le souffle.

Chael Sonnen était d’accord avec ce sentiment.

“Ce fut l’une des nuits où tous les autres qui voulaient combattre Jon Jones, tout le monde dans cette division s’est reculé et dit” Oh non “”, a déclaré Sonnen. «Parce que c’était la croyance en Jon Jones, nous avons reconnu qu’il était le meilleur combattant. Alors la question était: est-ce qu’il est le plus dur?

«S’il est vrai qu’il fait la fête comme il l’admet, s’il est vrai qu’il n’est pas dans la salle de gym et concentré et s’entraîne comme ses coéquipiers le diront derrière son dos, alors il doit aussi être vrai que si ce combat devait durer longtemps et graveleux et sale, il ne peut tout simplement pas tenir le coup, c’est juste de la logique. Faux », a poursuivi Sonnen.

«Il s’est avéré que Jon Jones était le meilleur combattant et le combattant le plus coriace. Et vous n’avez jamais à être les deux, vous pouvez gagner des titres olympiques mondiaux en étant les meilleurs ou les plus difficiles. Personne n’est jamais les deux. Jon Jones a prouvé à quel point il est difficile dans ce combat avec Gus. »

Jon Jones a remporté son combat de 2013 avec Alexander Gustafsson par décision unanime, bien que de nombreux fans aient estimé que les juges s’étaient trompés. Fin 2018, il a affronté Gustafsson pour la deuxième fois, remportant le TKO de troisième ronde.

