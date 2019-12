Chael Sonnen lance un défi de 25 000 $

Alors, tu veux être un combattant de soumission?

Chael Sonnen a raccroché ses gants MMA plus tôt cette année, mais ses jours de publication de défis sont loin d'être terminés.

La promotion du grappling de soumission de Sonnen, Submission Underground, continue de se renforcer, avec des événements diffusés en direct sur UFC Fight Pass et attirant de grands noms des mondes du MMA et du grappling.

Le week-end dernier, à Submission Underground 10, Sonnen a conçu une légende d'un type différent en lançant le gant pour que quiconque intervienne et défie deux des meilleurs spécialistes de la soumission de la planète.

Le prochain événement de sa promotion, Submission Underground 11, comportera un affrontement spécial par équipe, avec l'as australien Craig Jones disant à Sonnen qu'il espérait convaincre son coéquipier – et sans doute le meilleur grappler du monde – Gordon Ryan de faire équipe avec lui pour le un événement.

"Quelle est la prochaine étape pour moi? Ces matchs par équipe semblent assez amusants », a déclaré Jones à Sonnen dans la cage après avoir soumis Gilbert Burns, le concurrent poids mi-moyen de l'UFC.

"Je vais essayer de tordre le bras de Gordon, mais c'est difficile à faire!"

La perspective d'affronter une équipe de Jones et Ryan dans une compétition basée sur les soumissions est à peu près aussi intimidante que possible, alors Sonnen a offert un édulcorant.

"Si cela devait arriver, je donnerai personnellement 25 000 $ à toute équipe en vie qui pourrait venir battre ces gars", a-t-il annoncé.

Et, après avoir soumis l'ancien défenseur du titre des poids lourds de l'UFC Gabriel Gonzaga plus tard dans la nuit, Ryan a déclaré qu'il était heureux de faire équipe avec Jones pour l'action l'année prochaine.

"Oui bien sûr. Les matchs par équipe ont pris de l'ampleur, et il n'y a personne de mieux pour le faire que Craig », a déclaré« Le gagnant de tout ».« Donc, si tout fonctionne correctement, oui, je suis sûr. »

Qui est prêt à relever le défi? Qui que ce soit, ils feraient mieux de commencer à forer leur défense de verrouillage des jambes maintenant.

