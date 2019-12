Chael Sonnen: le vainqueur Khabib Nurmagomedov contre Tony Ferguson est “ le meilleur de tous les temps ''

PhotoCred: MMA Fighting

Chael Sonnen pense que le vainqueur du prochain combat pour le titre des poids légers entre le champion Khabib Nurmagomedov et le challenger Tony Ferguson se démarquera comme le meilleur combattant de l'histoire de la division des poids légers.

Sonnen a donné son point de vue sur le match dans une récente interview avec Drake Riggs.

"Il est très difficile de dire que [le vainqueur] ne le serait pas", a déclaré Sonnen lorsqu'on lui a demandé si le vainqueur du combat serait le GOAT léger. «Khabib a probablement déjà cette affirmation, surtout si vous la réduisez à la légèreté. Si vous deviez dire le plus grand de tous les temps, Khabib a encore un argument, mais je ne sais pas s'il gagnerait. Lorsque vous avez 28-0 dans n'importe quelle division, vous revendiquez cette division, en particulier lorsque vous êtes champion du monde, et il a déjà eu du pain sur la planche pour le titre. Vous revenez en arrière et regardez les noms qu'il a battus… 10-8 rounds contre les gars. Deux ou trois rounds 10-8 contre [Edson] Barboza, à titre d'exemple. Je veux dire, ce gars est un marteau. "

"Mais vous parlez de Tony Ferguson", a poursuivi Sonnen. "C'est tout un" autre animal. Il vous attaquera par l'arrière, il vous attaquera lors du débrayage. Vous ne savez pas ce que Tony Ferguson va faire. Je ne le compterais jamais. Je pense que vos calculs sont bons. Celui qui remporte ce combat est le meilleur de tous les temps. »

Chael Sonnen a ensuite offert ses réflexions sur ce match Nurmagomedov contre Ferguson qui pourrait se dérouler.

"Il est très difficile de choisir Khabib avec ce que vous avez vu", a déclaré Sonnen. «Et je dois aussi partager avec vous que j'ai un parti pris envers Tony parce que nous sommes d'anciens coéquipiers. J'aime vraiment les chances de Tony d'entrer dans cette aventure, et je les aime de plus en plus à mesure que le combat se rapproche. Je pense que les X et les Os vont jouer un peu. Je voudrais savoir avec qui Tony s'entraîne mais aussi qui fait la formation. Il a participé à l'émission d'Ariel Helwani et a fait un commentaire sur "nous interviewons un gars en ce moment". Attendez une minute. Nous n'avons pas encore de coach? Partenaires de formation? Mais vous ne savez pas, Tony s'amuse là-bas la moitié du temps. Je pense qu'au fur et à mesure que ça se rapproche, ça va devenir un peu plus excitant, mais je pense que c'est très compétitif, je peux vous le dire. "

Que pensez-vous de ces commentaires de Chael Sonnen? Êtes-vous d'accord pour que le vainqueur Khabib Nurmagomedov contre Tony Ferguson soit considéré comme le GOAT léger?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 27/12/2019.