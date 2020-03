Chael Sonnen: l’indignation d’Adesanya contre Romero en raison du fait que les fans du MMA sont “ gâtés au-delà de toute croyance ”

Les fans de MMA ont été assez déçus par l’événement principal de l’UFC 248, qui a opposé le champion des poids moyens Israel Adesanya au challenger Yoel Romero. L’ancien combattant et analyste du MMA, Chael Sonnen, pense que c’est parce que, en tant que fans, nous sommes habitués à des combats incroyables. Ou comme il le dit, «gâté au-delà de toute croyance».

L’homme n’a pas tort.

“En tant que fans de MMA, nous avons été gâtés au-delà de toute croyance”, a déclaré Sonnen sur sa chaîne YouTube. «Nous avons eu droit à des combats au rythme effréné et à action élevée, alors quand l’un d’entre eux ne correspond pas à ce que nous attendions avec le rythme et l’action, je me rends compte à quel point cela est surprenant. Mais c’est comparable à d’autres sports. Parfois, il se passe des choses qui ne sont pas ce à quoi vous vous attendiez, ce qui est une bonne chose de dire ennuyeux et pas beaucoup d’action. “

La bonne nouvelle, du moins selon Sonnen, est que le prochain combat d’Adesanya ne sera probablement pas un raté. Adesanya devrait ensuite défendre son titre contre le mastodonte brésilien invaincu Paulo Costa.

“Lorsque vous parlez de Paulo Costa, tous les éléments d’un combat passionnant sont là”, a déclaré Sonnen. «Adesanya est un combattant très amusant et très excitant. Il a passé une nuit bizarre à cinquante pour cent. Paulo Costa n’a eu aucune mauvaise nuit à laquelle il a déjà participé. Tout chez lui est amusant. Vous mettez ces deux gars ensemble, vous vous attendez très raisonnablement à ce que quelque chose de divertissant et bourré d’action se produise. »

Sonnen a également donné un aperçu du match lui-même, soulignant le fait qu’Adesanya fait son meilleur travail lorsque son adversaire pousse l’action – et qu’il en va de même pour Costa.

“Assurez-vous de bien comprendre, au cours de ces 25 minutes [of Adesanya vs. Romero], il y a eu quelques échanges », a expliqué Sonnen. “Il n’y en avait que peu, mais il y avait des échanges, et quand Romero est venu chez Izzy, c’est à ce moment-là qu’Izzy a pris vie et a fait de son mieux. Vous pouvez revenir en arrière: regardez quand Robert Whittaker est venu chez Izzy. C’est à ce moment qu’Izzy a pris vie et a fait de son mieux. “

“C’est là que Costa est à son meilleur [too]. Costa veut que tu viennes à lui.

Il suffit de dire que Chael Sonnen pense que le combat encore imprévu entre Israël Adesanya et Paulo Costa sera un thriller. Là encore, c’est ce que nous, les fans de combat gâtés, attendions d’Adesanya contre Romero aussi.

