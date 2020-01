Chael Sonnen met les fans de l’UFC en échec: Stephen A. Smith est celui qui mérite des excuses!

Chael Sonnen a participé à l’Ultimate Fighting Championship (UFC) et est actuellement employé par ESPN, donc je me sens à l’aise de l’appeler un expert à la fois du fandom des arts martiaux mixtes (MMA) et de l’analyse sportive.

C’est pourquoi l’ancien prétendant au titre à deux divisions essaie de garder les fans de l’UFC honnêtes avant de finir de compter leurs fourches et d’allumer leurs torches. Pas parce que le fauteur de troubles ESPN Stephen A. Smith n’est pas un troll professionnel, mais plutôt parce que l’analyste du coup de poing a été grossièrement mal interprété.

Et les fans de l’UFC deviennent fous quand quelqu’un en dehors de l’industrie chie sur les combattants MMA parce que bon, c’est leur travail!

“Pour agir comme s’il n’était pas un expert du MMA, il ne prétend pas qu’il l’est”, a déclaré Sonnen. «Pour agir comme si l’analyse qu’il avait donnée en tant que spectateur, qui avait été témoin de quelque chose, il avait raison. Personne ici n’a été insulté. Quelqu’un ici a été mal interprété. Ce quelqu’un est Stephen A. et beaucoup de gens lui doivent des excuses. »

Je suppose que la liste commence avec le commentateur des couleurs de l’UFC, Joe Rogan, avec la vedette de l’UFC 246 Conor McGregor. Les deux ont sauté à la défense de Donald Cerrone après que “Cowboy” a été roulé par “Notorious” le 18 janvier, une finition que Smith a utilisée comme appât de rage.

“Pour que Stephen A. se prononce et commente cela – que je vais d’ailleurs partager avec vous. Les chiffres passent par le toit lorsque Stephen A. arrive au microphone », a expliqué Sonnen (transcrit par Bloody Elbow). «Tant de fois dans le MMA, je n’arrête pas d’entendre que« nous voulons être grand public. Pourquoi ne sommes-nous pas intégrés? Pourquoi ne nous montre-t-on pas le respect du courant dominant? ” Quand vous avez le gars le plus traditionnel du sport, venez parler de votre sport sur le bureau en direct sur le lieu – que, soit dit en passant, il s’est assis au premier rang et a observé en tant que fan – quand il vient et fait ça, et ensuite vous le rejetez, voulez-vous vraiment être mainstream? “

Ils ne le font probablement pas, ce qui explique pourquoi les fans de MMA ont cessé d’acheter des chemises TapouT une fois qu’ils ont commencé à apparaître dans Walmart, sans aucun doute un catalyseur de ce retour inattendu (mais très rentable) en 2015.