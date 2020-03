Chael Sonnen ne renonce pas à la lutte contre la grippe lors d’une pandémie de coronavirus

En tant que commentateur et analyste de l’UFC et de Bellator, Chael Sonnen est incroyablement conscient de l’impact que la pandémie de COVID-19 continue d’avoir sur le monde du sport.

Mais quand est venu le temps pour Sonnen de mettre le chapeau de promoteur et de décider quoi faire avec son prochain événement de grappling, Submission Underground 12 de dimanche, il a choisi de continuer malgré les suggestions et directives toujours croissantes des gouvernements national et des États à travers les Etats Unis

Sonnen admet que les ajustements qu’il a apportés en réponse ont rendu l’accumulation de la carte assez difficile, mais il insiste pour que l’événement soit diffusé en direct comme prévu sur UFC Fight Pass.

“C’est un gros puzzle, non?” Sonnen a demandé à MMA Junkie. «Et il y a tellement de pièces là-dedans. Cela a été si difficile – et pas seulement pour nous, mais tout le monde peut partager cela, c’est que les règles ont constamment changé.

“Genre, tu fais un sport, et tu as le sport. Vous avez les athlètes. Vous avez construit des étoiles. Vous avez toutes ces choses différentes. Vous avez la production. À la fin de la journée, cependant, un gros morceau de cette tarte est que vous êtes dans le secteur de la réglementation, car quand tout est dit et fait, quelqu’un d’autre vous dit quoi faire. La bonne nouvelle, c’est qu’elle est généralement annoncée. Vous avez généralement un livre dessus. Vous avez un manuel. Vous étudiez cela. Vous avancez. Quand les choses changent tous les jours, et chaque jour, la seule chose que vous savez avec certitude, c’est que quelque chose va changer ce qui n’était pas le cas hier, oui, cela peut être fait, mais c’est toujours important. C’est toujours le boulot. La réglementation et la conformité sont là pour une raison. »

L’interdiction par l’Oregon des rassemblements publics signifie que Submission Underground 12 se déroulera à huis clos en l’absence de spectateurs. La légende du grappling Craig Jones rencontre la ceinture noire de Rickson Gracie Kevin Casey lors du tournoi principal de la soirée, tandis que Jake Ellenberger, 21 fois vétéran de l’UFC, affronte Ben Egli de l’Oregon dans le co-principal.

Mais Sonnen a dit que simplement interdire les fans du bâtiment ne suffisait pas. Il n’autorise pas non plus les médias, et il a également effectué un certain nombre d’autres ajustements.

“En raison de la façon dont nous sommes dans l’Oregon, nous sommes passés de 250 personnes peuvent être dans une pièce, à 50 personnes peuvent être dans une pièce, à 10 personnes peuvent être dans une pièce, à huit personnes peuvent être dans une pièce”, Sonnen m’a dit. “Vous avez donc votre lieu. Vous avez toute une gamme de camping-cars à l’extérieur pour que chaque athlète soit gardé dans un endroit différent. Nous aurons un arbitre. Nous aurons deux messieurs en compétition. Nous n’aurons pas d’annonceur. Il sera dans un camion totalement différent, donnant à un public en direct.

“Aussi bien que l’équipe de diffusion, ça va être vraiment le vôtre, par moi-même, ce que je dois vous dire dans le monde de l’appel d’une émission, je n’ai jamais fait deux heures tout seul, et puis vous avez le médecin. Nous avons dû réduire tout le monde. Nous avons dû apporter des caméras supplémentaires, car nous avons généralement une équipe de trois personnes sur des ordinateurs de poche. Je ne peux pas faire ça maintenant, donc nous avons dû installer des caméras supplémentaires, et ils sont tous encore en tournage, donc le gars dans le camion – je vais juste dire, il se passe beaucoup de choses. “

Sonnen a déclaré que la cage utilisée pour l’événement sera également désinfectée entre les matchs.

Reste à savoir si les mesures de sécurité prises sont suffisantes. Les États-Unis ont récemment dépassé l’Italie et la Chine en tant que nation ayant le plus grand nombre de cas confirmés de COVID-19, et une grande partie du pays est soumise à une forme de verrouillage mandatée par le gouvernement pour lutter contre la propagation du coronavirus.

Sonnen n’a fait aucune tentative pour minimiser la menace d’une maladie potentielle, mais a répété à plusieurs reprises qu’il pensait que l’émission devait continuer et que la clé était de trouver le moyen le plus sûr possible de le faire.

“Il est toujours difficile de savoir quels conseils donner, mais en fin de compte, les gens ont des objectifs”, a déclaré Sonnen. «Ils ont des rêves, ils ont travaillé très dur et ils veulent aller de l’avant. C’est l’une de ces conversations. C’est une de ces conversations difficiles pour trouver les mots, mais vous devez faire un choix. C’est soit arrêter, soit partir. Il n’y a pas d’intermédiaire, et nous avons choisi d’y aller, et je ne m’en excuse pas, et je ne pense pas que nos concurrents devraient le faire non plus. “

La promotion en plein essor du grappling a cinq cartes supplémentaires sur les livres pour 2020, et Sonnen a déclaré qu’il pensait qu’ils seraient en mesure de livrer les cartes à l’UFC Fight Pass d’une manière ou d’une autre. Bien sûr, Sonnen admet que les choses peuvent changer rapidement dans notre environnement actuel, mais il insiste sur son engagement envers le bien-être de toutes les personnes impliquées. Dans un monde où presque tous les événements sportifs sont fermés, Sonnen pense qu’il existe des alternatives.

“La dernière chose que je voudrais faire, c’est d’être irresponsable”, a déclaré Sonnen. «Cela m’offenserait au plus haut niveau, surtout quand nous allons faire tout le travail et les efforts pour nous assurer que nous sommes plus que responsables. Mais en toute honnêteté, je ne suis pas sûr que ce soient les deux options – je veux dire, un arrêt absolu, difficile ou un aller de l’avant absolu?

«Je pense qu’il y a beaucoup de responsabilités là-bas. Nous n’avons pas nécessairement toutes les informations, en toute équité, mais il y a de très bonnes personnes là-bas avec de très bonnes opinions, et elles les ont partagées, et je pense que si vous les écoutez et que vous êtes en mesure d’aller de l’avant, Bien pour vous.”

