Chael Sonnen pense que Jon Jones devrait juste faire le plein de conneries après la dernière arrestation de DWI

Lorsque Jon Jones a des ennuis avec la loi, non seulement cela ternit davantage son héritage, mais cela donne également à ses rivaux des munitions supplémentaires. Alors que certains comme Daniel Cormier ont choisi de ne pas le frapper après sa dernière arrestation, d’autres comme Israël Adesanya n’ont pas tardé à casser les mèmes.

Chael Sonnen, quant à lui, n’a pas à s’en emparer car, selon le «gangster américain», Jones le fait à lui-même et tout le monde savait déjà quel type de personne il était en dehors de la cage. C’est pourquoi Sonnen pense qu’il serait dans le meilleur intérêt de Jon d’embrasser enfin le bordel après sa dernière arrestation.

“Je pense que Jon Jones depuis sa dernière arrestation, le masque est enlevé”, a déclaré Sonnen sur Submission Radio (via MMA Fighting). “Le monde sait qu’il est un scumbag pendant un certain temps, mais maintenant qu’il est enfin en contact avec quel sale gars qu’il est et maintenant il met des interviews, il s’y dirige”, a-t-il ajouté.

“Écoutez, du point de vue de l’habitabilité et de la civilité, d’accord, allez-y et interrogez le personnage de Jon Jones. Je parle d’un point de vue marketing et promotionnel, il fait tout bien. “

Après l’arrestation de Jones le mois dernier à Albuquerque, au Nouveau-Mexique, des séquences vidéo ont fait surface qui non seulement montraient que des policiers trouvaient une arme de poing dans son véhicule, mais également vu Jones devenir visiblement bouleversé alors qu’il était menotté. Pour Sonnen, verser des larmes et mentionner ses enfants après coup était un peu trop.

«Le concert est terminé, tout le monde le sait. Vous étiez sur TMZ menotté et pleuriez: “Je veux rentrer chez moi et être avec mes enfants”. Mec, il est deux heures du matin, vous tirez avec des fusils tout en tirant et en exécutant des beignets dans un parking ivre de tequila. Votre temps pour être avec votre – Vos enfants sont-ils encore debout, vous fesses? Le fait qu’il soit à ce niveau d’un scumbag, allez-y, soyez simplement un scumbag. »

Jones a finalement conclu un accord de plaidoyer qui lui a valu un an de probation surveillée, de service communautaire et de quelques jours d’assignation à résidence.