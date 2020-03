Chael Sonnen pense que la police a «humilié» Jones lors de sa récente arrestation pour CFA

Jon Jones est en difficulté après avoir été arrêté pour DWI plus tôt cette semaine, mais cela n’a pas empêché certaines de ses collègues stars du MMA de tendre la main avec du soutien.

Alors que Jones est entièrement responsable de sa décision de boire et de conduire un véhicule à moteur, Chael Sonnen pense que le champion des poids lourds légers de l’UFC a été “humilié” par la police lors de l’arrestation. L’évaluation de Sonnen intervient après que des images de la caméra corporelle ont été publiées hier montrant un arrêt de voiture de 13 minutes au cours duquel Jones a été soumis à plusieurs tests malgré l’admission qu’il avait bu avant de conduire.

Sonnen, qui a été très critique envers Jones dans le passé, n’a rien retenu lorsqu’il a discuté des images de la caméra corporelle publiées et des actions de la police en charge. Dans une récente interview avec Aaron Bronsteter de TSN (illustré ci-dessous), Sonnen détaille ce qu’il a retenu de la récente arrestation de Jones pour conduite avec facultés affaiblies.

“J’ai donc regardé cette caméra corporelle et je ne veux pas me lancer dans les affaires juridiques à ce sujet, mais je pensais qu’ils l’embarrassaient un peu”, a déclaré Sonnen. “Il y a peut-être des raisons pour lesquelles vous devez faire cela, je ne pèse pas trop, mais ils lui ont demandé tout de suite:” As-tu bu? “Et il a répondu oui.

«Il semblait que les 13 minutes suivantes étaient un peu humiliantes pour le gars qui y avait déjà fait face. Ce n’est pas merveilleux. C’est une mauvaise chose qu’il traverse, mais j’ai l’impression que Jon a dit la vérité trois secondes plus tard. Que faisons-nous ici? “

“Pour la défense de Jon, même limitée, ils ont posé une question à Jon et Jon a dit la vérité”, a ajouté Sonnen.

Cela dit, Sonnen pense toujours que Jones devrait faire tout ce qui est en son pouvoir pour éviter de prendre le volant d’une voiture à l’avenir. Dans une récente interview avec TMZ Sports (illustrée ci-dessous), Sonnen suggère que les problèmes de Jones disparaîtront s’ils «obtiennent simplement l’application Uber».

«Mec, je dois te le dire, il semble juste que s’il voulait simplement obtenir l’application Uber, il semble juste que beaucoup de ses problèmes disparaissent», a déclaré Sonnen.

“Je m’assois comme n’importe qui d’autre et je lis, Jon et moi n’avons pas la meilleure relation, mais je connais Jon depuis un certain nombre d’années, je suis en compétition avec Jon, j’ai fait des trucs avec Jon. Mais j’observe Jon, plus que tout ce que je peux l’observer de l’extérieur. Et je vais juste vous dire, il semblerait juste qu’il n’ait pas simplement pris le volant.

“Tant de ses problèmes, qui se sont auto-infligés en passant, n’existeraient pas.”

Indépendamment de ce qui est montré dans les images de la caméra corporelle et du fait que la police ait pris ou non un temps inutile pour évaluer l’état de Jones, le champion de l’UFC a encore une fois un long chemin devant lui. On ne sait pas actuellement comment la récente arrestation de Jones affectera son règne actuel au sommet de la division de 205 livres de l’UFC, mais certains prévoient déjà qu’il sera dépouillé.

Que dites-vous, Maniacs? L’évaluation par Sonnen des images de la caméra corporelle est-elle exacte? Jones a-t-il été humilié par la police?

Écoutons ça!