Chael Sonnen pense que le vainqueur Khabib Nurmagomedov contre Tony Ferguson est «le meilleur de tous les temps»

Malgré le fait que le champion des poids légers de l'UFC, Khabib Nurmagomedov, et le meilleur candidat, Tony Ferguson, devaient se battre quatre fois dans le passé, la promotion a encore re-réservé le match pour la cinquième fois pour l'UFC 249 en avril à Brooklyn.

Les fans de combat ne sont pas simplement excités de voir les deux poids légers entrer en collision et installer leur bœuf à l'intérieur de l'Octogone, ils veulent également voir qui est le meilleur combattant de 155 livres au monde aujourd'hui. Après tout, Khabib est invaincu à 28-0 et Ferguson n'a pas perdu lors de ses 12 derniers voyages dans l'Octogone.

Certaines personnes, y compris l'ancien challenger du titre UFC et le commentateur actuel des couleurs MMA Chael Sonnen, croient que le vainqueur de Khabib vs Ferguson produira le plus léger de tous les temps. Soit Nurmagomedov arrache la séquence de victoires épique de Ferguson et pousse son record à 29-0, soit Ferguson tire de l'impossible, les mains Khabib est la première défaite pro et revendique le titre incontesté des UFC légers dans le processus.

"Il est très difficile de dire que [le vainqueur] ne le serait pas", a déclaré Sonnen à Drake Riggs lorsqu'on lui a demandé si le vainqueur du combat serait le GOAT léger. «Khabib a probablement déjà cette affirmation, surtout si vous la réduisez à la légèreté. Si vous deviez dire le plus grand de tous les temps, Khabib a encore un argument, mais je ne sais pas s'il gagnerait. Lorsque vous avez 28-0 dans n'importe quelle division, vous revendiquez cette division, en particulier lorsque vous êtes champion du monde, et il a déjà eu du pain sur la planche pour le titre. Vous revenez en arrière et regardez les noms qu'il a battus… 10-8 rounds contre les gars. Deux ou trois rounds 10-8 contre [Edson] Barboza, à titre d'exemple. Je veux dire, ce gars est un marteau. "

"Mais vous parlez de Tony Ferguson", a poursuivi Sonnen. "C'est tout un" autre animal. Il vous attaquera par l'arrière, il vous attaquera lors du débrayage. Vous ne savez pas ce que Tony Ferguson va faire. Je ne le compterais jamais. Je pense que vos calculs sont bons. Celui qui remporte ce combat est le meilleur de tous les temps. »

Nurmagomedov, qui vient de s'affronter contre Conor McGregor et Dustin Poirier, est déjà considéré comme l'un des meilleurs combattants livre pour livre de tous les temps. McGregor, qui a été étouffé par Khabib lors de l'UFC 229, est le seul combattant de l'UFC à avoir remporté un seul tour sur "The Eagle". C'est assez fou, mais toutes les preuves dont vous avez besoin pour savoir que Ferguson aura son travail coupé dehors pour lui lorsque les deux se rencontrent en avril à Brooklyn.

"Il est très difficile de choisir Khabib avec ce que vous avez vu", a déclaré Sonnen. «Et je dois aussi partager avec vous que j'ai un parti pris envers Tony parce que nous sommes d'anciens coéquipiers. J'aime vraiment les chances de Tony d'entrer dans cette aventure, et je les aime de plus en plus à mesure que le combat se rapproche. Je pense que les X et les Os vont jouer un peu. Je voudrais savoir avec qui Tony s'entraîne mais aussi qui fait la formation. Il a participé à l'émission d'Ariel Helwani et a fait un commentaire sur "nous interviewons un gars en ce moment". Attendez une minute. Nous n'avons pas encore de coach? Partenaires de formation? Mais vous ne savez pas, Tony s'amuse là-bas la moitié du temps. Je pense qu'au fur et à mesure que ça se rapproche, ça va devenir un peu plus excitant, mais je pense que c'est très compétitif, je peux vous le dire. "

Que dites-vous, Maniacs? Khabib vs Ferguson est-il le «meilleur de tous les temps» à 155 livres? Ferguson a-t-il une réelle chance de remporter la victoire?

Sonnez!