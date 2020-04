Chael Sonnen pense qu’Israël Adesanya «fouetterait» Jon Jones dans un combat potentiel

Chael Sonnen pense qu’Israël Adesanya battrait Jon Jones assez facilement s’il devait se battre.

Adesanya et Jones se tirent des coups de feu depuis des mois maintenant. “The Last Stylebender” a déclaré que le combat aura lieu en 2021 au stade Raiders de Las Vegas.

Bien que le combat puisse encore se produire dans un an, Sonnen est confiant qu’Adesanya battrait Jones, surtout après les deux derniers combats de «Bones».

«Oh, oublie ça, Adesanya va lui fouetter le cul. Pensez-vous que Thiago Santos bat Adesanya? Ou pensez-vous que Dominick Reyes bat Adesanya? Ce sont des confrontations très proches pour Jon Jones et je pensais qu’il avait perdu les deux », a déclaré Sonnen à Submission Radio à propos d’un combat potentiel entre Adesanya et Jones. «Sur le système des 10-9 doit, je pensais qu’il avait aussi perdu contre Santos. Je ne suis pas optimiste à ce sujet. Je ne suis même pas optimiste sur celui de Reyes. Ce ne sont que mes opinions.

«Je pense que ce navire a navigué. Je pense que Jon est dur, je ne pense pas qu’il soit le plus grand de tous les temps, je pense que c’est Georges St-Pierre. Mais je pense que Jon Jones aurait un argument contre le plus dur de tous les temps », a-t-il poursuivi. «Pour regarder son grain, pour regarder Jon Jones voir tout se dérober et il trouve un moyen d’obtenir la victoire de toute façon, il trouve un moyen de passer, Jon obtient beaucoup de crédit avec moi. Je pense juste que lorsque vous le comparez à Adesanya, celui d’Adesanya. Jones est bien placé, mais il est toujours numéro deux. »

Avant que le combat ne puisse se produire, Israël Adesanya a encore plusieurs prétendants à passer en premier, comme Paulo Costa. Jon Jones, quant à lui, pourrait bientôt devenir un poids lourd ou combattre Jan Blachowicz ou se venger de Dominick Reyes.

En fin de compte, Israel Adesanya contre Jon Jones serait un combat fascinant dans lequel Sonnen pense que The Last Stylebender a ce qu’il faut pour le faire.

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 22/04/2020.