Chael Sonnen raconte l’histoire de Jorge Masvidal assommant 3 gars en boite de nuit

Image via @ufc sur Instagram (photographe non répertorié)

Le concurrent poids mi-moyen de l’UFC, Jorge Masvidal, ne prend la merde à personne. Il l’a prouvé lorsqu’il s’est bagarré avec Leon Edwards lors de la carte de l’UFC à Londres l’année dernière.

S’il restait un doute sur le type de gars que Masvidal est, cependant, une histoire récente de Chael Sonnen devrait le dissiper.

S’exprimant sur sa chaîne YouTube, Sonnen a affirmé que Masvidal avait une fois assommé trois gars dans une boîte de nuit.

“Maintenant, si jamais vous entendez une histoire [of a guy knocking three people out at a bar], vous avez rencontré un menteur. Sauf si ce type est Jorge Masvidal », a déclaré Sonnen (via South China Morning Post). “Jorge est dans un club portant un collier chaîne en or … et ces deux gars qu’il ne connaît pas vont vers lui – et l’un des gars feuillette le collier.

“Jorge ne sait pas comment interpréter cela mais pense que ces gars vont le voler. Alors Jorge assomme le gars qui a touché le collier, puis se retourne avec un crochet et assomme l’autre gars.

“Il décide qu’il doit rester allongé pendant que la scène se déroule alors il se penche dans la salle de bain. Quand il s’en va – un gars arrive juste derrière lui – alors Jorge l’assomme. »

Vous vous demandez probablement pourquoi Masvidal a éliminé ce troisième gars. Après tout, ce type n’était peut-être pas du tout impliqué dans l’incident.

Voici comment Sonnen le raconte.

“Alors la question devient” Jorge, pourquoi avez-vous mis KO dans la salle de bain? Et s’il n’était pas avec eux ou n’avait rien à voir avec eux? “Jorge a dit” Je ne pouvais pas prendre le risque “”, a expliqué Sonnen.

Sonnen a conclu en affirmant qu’il avait appelé Masvidal pour s’assurer qu’il était correct de partager cette histoire.

«J’appelle Masvidal [to see if I can tell the story on my YouTube channel] … Masvidal dit «ouais mec, cool». C’est tout ce qu’il me dit puis raccroche.

“Cela vous laisse entrer dans l’esprit de Jorge Masvidal – le gars vit selon son code, et je suggère que si vous voulez entrer dans la timonerie de Jorge Masvidal, vous voudrez peut-être apprendre le code pour ne pas dépasser.”

Que pensez-vous de cette histoire de Jorge Masvidal de Chael Sonnen?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 20/01/2020.