Chael Sonnen se demande si Jon Jones contre Israël Adesanya serait en poids nul

Chael Sonnen ne prévoit pas que Jon Jones contre Israël Adesanya aurait lieu à un poids plume, mais il ne serait pas surpris si cela se produisait.

Jones et Adesanya ont fait des va-et-vient au point où les fans de combat s’attendent à ce que les deux se heurtent à un moment donné. Jones en est à son deuxième règne en tant que champion des poids lourds légers de l’UFC, tandis qu’Adesanya détient l’or incontesté des poids moyens. Les deux hommes ont des défenses de titre à venir.

S’adressant à sa chaîne YouTube, Sonnen a déclaré que Adesanya pourrait avoir plus de latitude quant à la façon dont ce combat se concrétiserait.

“Quand Adesanya vous dit:” Je ne me soucie pas de la ceinture “, il vous dit la vérité”, a commencé Sonnen en discutant d’un éventuel combat Jon Jones contre Israël Adesanya. “Et ce n’était pas vrai pour toute sa vie, il voulait la ceinture mais maintenant il en a deux. Et il n’a pas besoin de faire champion, je partage juste son état d’esprit pour vous. Puisqu’il est celui qui prend le risque de monter et de prendre le plus gros gars, je pense qu’à bien des égards, nous avons par défaut son état d’esprit. Soit dit en passant, il a beaucoup de gars avec lesquels il peut se battre et avec qui il peut faire une sacrée bonne affaire, Jon n’est pas au même endroit. À bien des égards, le pouvoir passe à Adesanya à cet égard. »

Un commentaire du président de l’UFC Dana White qui s’est tenu à Sonnen était que Jon Jones contre Israël Adesanya pourrait se produire dans les «bonnes circonstances». Sonnen se demande si cela signifie un combat de poids.

“Si Adesanya a dit,” regardez, je vais le rencontrer et nous le ferons à 200 livres et il n’y a pas de ceinture sur la ligne. Je vais redescendre à 185. Ne soyez pas coincé, ne vous retenez pas. Jon, que dites-vous? Rencontrez-moi à 200 livres? Match sans titre? Nous faisons une rancune match? Que dites-vous? “Je ne suggère ni ne prédis à aucun d’entre vous que ces deux-là vont aller se battre et que ce sera un match sans titre dans une catégorie de poids bizarre et maladroite”, a poursuivi Sonnen. “Je partage juste avec vous parce que Dana avait jeté une sorte de terme vague. Il a dit “bien dans les bonnes circonstances”. Je suis très curieux, quelles seraient-elles? “

Pensez-vous que l’UFC envisagerait de réserver Jon Jones contre Israel Adesanya à un poids nul?

