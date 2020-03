Chael Sonnen se demande si Kevin Lee devrait passer définitivement au poids welter

Image: Kevin Lee sur Instagram

Chael Sonnen penche pour vouloir voir Kevin Lee s’adapter à la division des poids mi-moyens.

Samedi dernier (14 mars), Lee a affronté Charles Oliveira dans l’événement principal de l’UFC Brasilia. L’action a eu lieu à l’intérieur du Ginasio Nilson Nelson. L’UFC Brasilia a été fermée au public au milieu de la pandémie de coronavirus.

Lee a eu un certain succès dans le combat et a même été en mesure de contrecarrer les tentatives de soumission d’Oliveira lorsque le combat a frappé le sol. Les choses ont mal tourné pour Lee rapidement au troisième tour. “The Motown Phenom” a fait un takedown mais est tombé dans un étranglement à guillotine. Lee n’avait d’autre choix que de taper.

Sonnen a posté une nouvelle vidéo sur sa chaîne YouTube discutant de l’avenir du combat de Lee. Sonnen pense qu’il y a quelque chose à Lee qui prend du temps et ajuste son corps pour faire un mouvement permanent à 170 livres.

“Il est l’un de ces gars qui se trouve juste entre les deux”, a déclaré Sonnen à propos de la situation de la classe de poids de Kevin Lee. “155 est juste un peu trop pour tirer. 170 est juste un peu plus grand qu’il ne le sait. Si vous vous souvenez quand le phénomène a été exclu de la discussion de «Dana, veuillez créer un 165 [division]”, Vous vous souviendrez de la date de sortie. Mais il y avait beaucoup de gars qui disaient: “Ouais, en fait, je vais m’inscrire à ce cours maintenant.” Kevin était l’un de ces gars. Et la seule raison pour laquelle je raconte cette histoire est juste pour vous le signaler, il se trouve juste entre les deux. C’est donc difficile, mais je pense que cette décision doit être prise. “

Sonnen pense que le timing n’est pas du côté de Lee en ce qui concerne la division poids léger. Beaucoup seraient d’accord avec Sonnen quand il dit que la division de 155 livres de l’UFC est plus empilée que jamais.

“S’il va prendre du recul juste pour une minute, et je dis que ça prendra juste une minute pour être de la taille appropriée pour 170”, a poursuivi Sonnen lors de la discussion sur l’avenir de Kevin Lee. “On dirait que nous disons la même chose. Et je pense en particulier avec les deux dernières années que Kevin a eues, la perte de son entraîneur, le déménagement des gymnases, qui d’ailleurs est hors du pays. Un environnement inconnu, tout va bien. Je veux dire que Kevin se bat vraiment à un très bon niveau en ce moment, mais 155 livres est la division la plus empilée du sport. C’est aussi la division la plus compliquée du sport. »

Lee a tenté sa chance dans la catégorie de poids de 170 livres en mai 2019. Il a finalement été soumis par l’ancien champion des poids légers de l’UFC, Rafael dos Anjos.

Pensez-vous que Kevin Lee devrait envisager de passer définitivement au poids welter?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 17/03/2020.