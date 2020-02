Chael Sonnen se prononce sur l’altercation Masvidal Kamaru Usman-Jorge

Chael Sonnen admet que les choses lui semblaient un peu suspectes dans la confrontation entre Kamaru Usman et Jorge Masvidal, mais il ne blâme aucun des combattants.

La semaine dernière, devant le NFL Super Bowl LIV, le champion des poids mi-moyens de l’UFC Usman et le détenteur du titre BMF Masvidal se sont livrés à une altercation sur Radio Row à Miami. Les deux ont échangé des mots passionnés et ont dû être séparés. La confrontation n’est pas devenue physique.

Sonnen était à Radio Row le même jour mais il a fait sa sortie avant que Usman et Masvidal ne se rencontrent face à face. Dans une nouvelle vidéo sur sa chaîne YouTube, Sonnen a expliqué pourquoi il pense que les deux combattants peuvent avoir été configurés pour se croiser.

“En toute honnêteté, je suis parti environ une heure avant que cela ne se produise, mais je connaissais la situation et je connaissais l’emplacement, et il y avait quelque chose à ce sujet qui avait l’air très fugazi”, a admis Chael Sonnen. «Cela n’avait l’air que très fugazi parce que je venais juste d’y être. Je connais la disposition de celui-ci, je connais les équipes de gestion que vous avez avec vous et les équipes de relations publiques qui sont là pour vous emmener dans certaines sections et certaines tables, qui garderaient alors deux maniaques qui sont du pétrole et de l’eau en ce moment, Masvidal et Usman, de venir dans les chemins de l’autre. Donc le simple fait qu’ils se soient croisés [cameras were rolling], pour moi était un peu méfiant. “

Sonnen a clairement indiqué qu’il doute fortement qu’Usman et Masvidal aient eux-mêmes orchestré l’épreuve.

“Je suis alors confronté au fait que Usman ou Masvidal sont même capables de faire quelque chose de faux”, a poursuivi Chael Sonnen. “Non, non, ce sont deux gars très réels et je ne pense pas qu’ils en feraient partie, mais il semble que quelqu’un d’autre les ait réunis et ait fait tourner des caméras pendant que cela se passait.”

Êtes-vous d’accord avec la position de Chael Sonnen sur l’altercation entre Kamaru Usman et Jorge Masvidal?

