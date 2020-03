Chael Sonnen sur les critiques envers Dana White: il “ne pourra jamais gagner”

Chael Sonnen reconnaît que la pandémie de coronavirus est un problème grave, mais il a également du mal à comprendre la critique adressée au président de l’UFC, Dana White.

Alors que la plupart des autres ligues sportives – et de nombreuses promotions MMA – ont fermé leurs portes pour minimiser la propagation du virus, White a tenté avec défi de promouvoir les événements comme d’habitude au cours des premières semaines de cette crise.

La stratégie de White a généré une tonne de retours en arrière de la part des fans et des médias.

S’exprimant sur sa chaîne YouTube, Sonnen a partagé sa conviction que White est dans une position où il «ne pourra jamais gagner».

“Personnellement, je ne prescris pas” tout s’arrête sur ses traces “, et il semble que ce soient vos deux seuls choix en ce moment, non? Vous avez un feu vert et vous avez un feu rouge “, a déclaré Sonnen à propos de la situation difficile dans laquelle se trouve White (transcription via Bloody Elbow). «Écoutez, il existe des moyens de faire des choses sûres. Il existe des moyens de faire les choses lorsque vous écoutez les experts et que vous êtes en totale conformité. Si vous pouvez retirer cela et avancer? Je veux dire, les gens doivent gagner leur vie. Les gens doivent avoir un emploi, avoir quelque chose à faire, avoir leurs objectifs et aller de l’avant. Je ne vais pas les arrêter, mais je ne vais pas trop regarder ailleurs, mec. Nous avons affaire à quelque chose de sérieux. “

Dana White s’efforce actuellement de trouver un emplacement pour l’UFC 249, qui devait à l’origine descendre à Brooklyn. Alors que les gouvernements ont continué d’imposer des interdictions strictes aux rassemblements publics et aux voyages, sa liste d’options est devenue assez petite.

Chael Sonnen, cependant, a récemment montré que cela pouvait être fait, ayant promu l’un de ses événements Submission Underground au cours du week-end.

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 31/03/2020.