Champion de la WWE contrarié par le discours croisé de Jon Jones – “Si vous cherchez de l’argent facile, ce n’est pas l’endroit pour le faire”

Le champion actuel de l’Ultimate Fighting Championship (UFC) Light Heavyweight, Jon Jones, a récemment déclaré qu’un passage à la WWE serait inévitable.

Après tout, plusieurs anciens combattants d’arts martiaux mixtes (MMA) ont échangé leurs gants contre des bottes de lutte. Plus récemment, l’ancienne reine des poids coq des femmes, Ronda Rousey, et l’ancienne championne des poids lourds, Cain Velasquez, ont fait le pas.

Mais tout le monde ne ressent pas les commentaires de Jon, y compris la championne actuelle de la WWE Raw, Becky Lynch, avait quelque chose à dire à propos de l’arrivée de “Bones” dans le monde du divertissement de lutte.

“Inévitable? Oh d’accord. C’est un très gros mot. Écoutez, je pense que les gens pensent que c’est un gâteau. Il n’y a rien de tel que ce que nous faisons. Et ce n’est pas aussi simple que de simplement marcher ici », a déclaré Lynch à Marc Raimondi d’ESPN.

«Vous devez vous faire un nom et vous devez être obsédé par lui. Vous devez aimer ça. Ce n’est pas une chose où vous avez un combat tous les six mois. C’est une chose où vous vous battez trois, quatre, parfois sept jours par semaine, 52 semaines par an ».

En effet, le calendrier exténuant de la WWE est le truc des légendes, car passer du temps sur la route est ce qui peut parfois faire ou défaire un espoir de la WWE. Et payer sa cotisation, dit Lynch, est quelque chose que tout le monde doit faire s’ils veulent réussir dans le jeu.

“Pour les gens qui pensent parfois que c’est une chose facile à faire, qu’ils peuvent simplement se promener, ça me dérange un peu. Ça me contrarie. Cela fait. Parce que j’aime ce métier plus que tout. Et s’il l’aime comme moi, alors venez et je vous montrerai les cordes », a-t-elle ajouté.

“Mais s’il ne le fait pas et s’il veut simplement gagner de l’argent facilement, ce n’est pas la façon de le faire.”

Bien sûr, Jon ne parle pas de faire un pas dans l’immédiat, ni de dire qu’il le ferait même comme un concert à plein temps. En outre, il a encore beaucoup de choses à faire à l’intérieur de l’Octogone, car il espère ajouter à sa séquence impressionnante de 14 victoires consécutives au combat.

Peut-être contre le vainqueur de ce combat.