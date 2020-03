Chan Sung Jung fête ses 33 ans

Mieux connu comme “Le zombie coréen”, fête aujourd’hui ses 33 ans. Il est 16-5 avec 6 KO et 8 soumissions et vient avec deux victoires consécutives à l’UFC, contre Renato Moicano le 22 juin 2019 et devant Frankie Edgar le 21 décembre 2019. Dans Kickboxing Il est 15-6 avec 11 KO. Bien qu’il n’ait pas encore confirmé de date, en raison des événements des dernières semaines, il est très probable que son prochain combat sera contre Brian Ortega, rival avec lequel il était déjà programmé pour se battre, mais cela n’a pas pu être fait en raison de “T-City”.

Sur son compte instagram personnel, il a posté une photo avec la légende «C’était un honneur» et a utilisé le hashtag # Restaurante Callejón, donc nous pouvons supposer que le coréen a fêté son anniversaire tranquillement. Nous supposons également qu’en dehors de ses 16 victoires, il a célébré ses trois désignations comme Performance de la nuit, les deux fois où il a remporté le Combat de la nuit et le Soumission de la nuitainsi que leur KO de la nuit, ce qui en fait le plus gros gagnant de bonus de l’histoire de la catégorie des Poids plume dans la UFC.