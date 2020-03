Charles Oliveira «dans une phase incroyable» de sa carrière

Charles Oliveira est sur une lancée invaincue.

Le natif de Sao Paulo, au Brésil, a terminé ses six derniers combats d’affilée alors qu’il se dirige vers un affrontement pivot de l’événement principal samedi contre l’ancien challenger intérimaire du titre léger de l’UFC Kevin Lee à l’UFC sur ESPN + 28.

Depuis son retour à 155 livres, Oliveira (28-8 MMA, 16-8 UFC) a fait mieux que jamais, remportant sept de ses huit derniers matchs tout en décrochant six bonus “Performance de la nuit”.

“Je me sens à 100%”, a déclaré Oliveira au MMA Junkie. “Je suis très heureux. Je me sens bénie. Je suis sur une séquence de six victoires consécutives – quatre soumissions et deux KO. Cela montre combien j’ai évolué sur les pieds. 2020 est une année très prometteuse pour moi. Je commence l’année avec le combat principal à l’UFC Brasilia. Je veux garder ce rythme et cette concentration. Je suis heureux de poursuivre mes rêves.

«Je suis dans une phase incroyable. J’ai l’impression de venir à l’UFC. Je suis heureux. J’ai hâte de gagner. Bien sûr, je respecte tous mes adversaires. Mais je continuerai d’avancer. Mes amis et moi disons toujours: “Le temps de miauler est fait, maintenant il est temps de rugir.” Vous verrez un Charles complètement différent, bien mieux que lors de mes récentes victoires. Ce gamin de la favela continuera de gagner. »

Lee a rebondi après une séquence de deux défaites consécutives avec un KO sur Gregor Gillespie, espoir très espéré en novembre dernier.

Aussi impressionnante soit-elle, Oliveira pense que Gillespie était en train de prendre le dessus sur Lee avant qu’il ne soit pris tôt.

“Kevin Lee a remporté une belle victoire contre Gregor Gillespie, quelqu’un qui n’avait jamais été invaincu auparavant, mais chaque combat est unique”, a déclaré Oliveira. “Ils sont trop imprévisibles. Tout peut arriver. Selon moi, Kevin perdait, mais il a réussi à gagner en se connectant avec un bon coup de poing suivi d’un coup de pied haut. »

Oliveira s’est efforcée de faire face à un adversaire classé, et il a finalement réalisé son souhait en attirant Lee, qui, il l’espère, le propulsera un peu plus loin pour enrouler l’or autour de sa taille.

«Je ne sais pas exactement comment fonctionnent les classements. Il y a des gars que j’ai battus qui sont au-dessus de moi. Certains gars ont une victoire sur moi, et ils sont en dessous “, a déclaré Oliveira. «En vérité, je veux juste continuer à gagner pour pouvoir atteindre mon objectif. Mon objectif final est d’être le champion de l’UFC. Je me concentre maintenant uniquement sur Kevin Lee. Nous aurons un grand combat à Brasilia le 14 mars. “

.