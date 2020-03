Charles Oliveira: «La seule chose que Kevin Lee fait mieux que moi est de parler»

BRASILIA – Kevin Lee a battu certains des meilleurs attaquants et grapplers du monde à l’UFC, d’Edson Barboza à Michael Chiesa en passant par Gregor Gillespie, mais est-il un meilleur combattant que Charles Oliveira?

“Do Bronx” ne le pense pas.

Le duo léger titrait l’UFC Brasilia le 13 mars, un tir que Oliveira attendait depuis très longtemps.

“Je suis vraiment content de ce combat, cette opportunité que l’UFC m’a donnée contre Kevin Lee”, a déclaré Oliveira au MMA Fighting. “Nous avons un grand adversaire devant nous, mais j’ai toutes les armes pour le battre.”

Il s’agit du premier événement principal d’Oliveira à l’UFC depuis 2015, quand il a subi une blessure anormale dans le premier tour contre le poids plume Max Holloway. Le combattant de Chute Boxe “ne considère même pas” que c’est un vrai combat, garantissant qu’il est “un Charles complètement différent maintenant” depuis qu’il a rejoint Chute Boxe Diego Lima à Sao Paulo.

Lee est revenu au poids léger en novembre, endormi Gillespie en moins de trois minutes après un voyage infructueux au poids welter. Oliveira est lui-même sur une lancée, terminant six adversaires d’affilée en moins de deux ans.

“Je pense que Kevin Lee est un excellent combattant qui se bat bien sur les pieds, a évolué dans ce domaine”, a déclaré Oliveira, “mais son arme la plus forte est la lutte, pas le jiu-jitsu. Il met tellement de pression que les gens finissent par se briser, ils donnent leur dos, alors il va là-bas et fait ce qu’il fait le mieux, c’est-à-dire se soumettre.

«Je pense que je serai en mesure de montrer à quel point j’ai évolué sur les pieds dans ce combat. Je peux lui montrer ça. Nous ferons en sorte qu’il se perde aux pieds et je marque une grande victoire. “

“Motown Phenom” a combattu une fois auparavant au Brésil, et il a incité la foule de Fortaleza à la pesée en leur montrant le doigt. Une nuit plus tard, Lee a soumis Francisco Trinaldo avec un étranglement à l’arrière.

Lee veut encore une fois faire taire la foule brésilienne, donc Oliveira considère leur match comme personnel.

“Nous voulons faire taire ce type et défendre notre pays, défendre le Brésil”, a déclaré Oliveira. «La seule chose que Kevin Lee fait mieux que moi est de parler et de vendre des combats comme ça. Je vends des combats à ma façon, à l’intérieur de la cage. Combattons et montrons ce que j’ai. Brésil, fermons ce gars. Il fait son show dehors [the cage] et je vais faire un show à l’intérieur de l’Octogone. Faisons du bruit pour que nous puissions faire taire ce type. “

La victoire de Lee sur Trinaldo était l’une de ses huit par soumission en MMA, mais aller au sol avec un sorcier aux prises comme “do Bronx” n’est pas une tâche facile. L’équipe Chute Boxe a son ADN dans le monde du Muay Thai, mais Oliveira détient le record absolu pour la plupart des victoires de soumission dans l’histoire de l’UFC.

“Ce combat est un grand match pour moi”, a déclaré Oliveira. «Je suis meilleur que lui sur les pieds. S’il m’abat, il me mettra là où je suis le mieux (avec mon) jiu-jitsu. Ce combat me favorise aux pieds et au sol. Nous devons respecter qui est de l’autre côté, bien sûr, il a un grand nom et a également combattu d’autres grands noms, mais j’ai tout pour sortir de ce combat les mains levées.

«Je serai agressif et chercherai l’arrivée aussi vite que possible. C’est l’idée. Partout où il commet une erreur, j’en profite. Comme je l’ai dit (à l’entraîneur Diego) Lima, je vais me battre comme je ne l’ai jamais combattu auparavant. Ne vous précipitez pas, frappez et bougez, et ensuite nous ferons une erreur à Kevin Lee. “

S’il parvient à arrêter Lee dans le tournoi principal, Oliveira pense “qu’il n’y a pas de débat”, il devrait être classé dans le top 10 de la catégorie de poids de 155 livres.

“Ce sera sept victoires consécutives sans décision”, a-t-il déclaré. «Cela m’ouvrira des portes dans la division. Après cela, ce sera une victoire de plus, puis mon tir au titre tant attendu. Après cela, ils doivent me donner un top 5, un top 3, puis je me battrai pour la ceinture d’ici la fin de l’année ou au début de l’année prochaine. “