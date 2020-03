Charles Oliveira mérite-t-il une chance au titre?

Après la victoire de Charles Oliveira sur Kevin Lee, le Brésilien est classé 8 au classement officiel de l’UFC, tandis que celui qui était son rival devient dixième dans ce classement.

Dans le prochain combat de titre, le champion Khabib Nurmagomedov défendra avant Tony Ferguson, “L’Aigle” Il a déjà battu les deuxième et troisième classements, mais il y a encore des noms très intéressants pour un prochain combat pour le Championnat UFC des poids légers; sans oublier que Nurmagomedov vs Ferguson pourrait avoir un match revanche immédiat en cas de victoire “EL Cucuy”, car cela emporterait non seulement le championnat du Russe mais aussi son invaincu.

Vous vous battez comme par exemple contre Justin Gaethje (qui réclame son coup de championnat et qui est, en tout cas, fortement rumeur que son prochain combat sera contre Conor McGregor) et Dan hooker (qui a un combat programmé contre Dustin Poirier le 16 mai 2020), Gaethje et Hooker sont tous deux mieux placés qu’Oliveira dans le classement et proviennent de trois victoires consécutives (qui dans le cas de Hooker pourraient être de 4 et si Gaethje Vs McGregor a lieu, ils pourraient également être 4 pour l’Américain).

Maintenant, Oliveira a 7 victoires consécutives, toutes en UFC, étant sa dernière défaite contre Paul Felder le 2 décembre 2017. Peu importe qui gagne entre “L’Aigle” y “Le Cucuy”, la vérité est que l’UFC n’effectue généralement pas de rematches immédiates (bien que certains cas se soient produits), ainsi qu’il est vrai que cela ne semble pas encore être le moment pour Oliveira, qui devra gagner au moins un ou deux combats avant d’en avoir l’occasion titulaire du championnat qu’il désire tant.

Alors la question évidente est: qui sera le prochain rival de Charles?, Car il n’y a rien de confirmé et même pas de rumeur mais, au vu du classement, il est probable que le UFC Recherchez le match revanche d’Oliveira sur Felder, près de trois ans après le premier match (bien qu’il faille voir à quel point les combattants seraient intéressés à mener ce combat), une autre option pourrait être qu’Oliveira affronte Gaethje et le gagnant est le avoir une chance au titre.

Donc, pour répondre à la question posée dans le titre de la note, Charles Oliveira s’il mérite un tir au titre, cependant, quelques choses devraient se passer en sa faveur pour que cette chance se produise dans un proche avenir, essentiellement pour Hooker et Gaethje de perdre leurs combats respectifs pour rendre leur chemin plus praticable pour le titre. .