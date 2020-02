Charles Oliveira prédit qu’il sera prétendant au titre de l’UFC d’ici la fin de l’année

Charles Oliveira devrait être à la tête d’un événement de l’UFC pour la première fois depuis qu’il est passé au poids léger, et il promet de montrer au monde qu’il est le concurrent n ° 1 avec 155 livres.

Vainqueur de six matchs de suite depuis juin 2018, «do Bronx» était impatient d’aligner son prochain combat après un KO de 86 secondes contre Jared Gordon en novembre dernier. Il avait entendu dire que Justin Gaethje était un adversaire possible, mais il a dit qu’il savait que le bagarreur “n’accepterait pas le combat parce qu’il est le numéro 3 mondial et veut quelqu’un de plus proche du titre”.

“Personne ne veut me battre, surtout en sachant à quel point je suis beau maintenant”, a déclaré Oliveira à MMA Fighting. «Lorsque le nom de Kevin Lee a été évoqué, j’ai dit à tout le monde que je pensais que ce combat allait se produire. C’est un bon combat pour moi. “

Oliveira a appelé à un combat avec Lee après sa victoire sur David Teymur en février 2018, et il a réalisé son souhait 13 mois plus tard. Pourtant, le poids léger de 30 ans admet qu’il ne s’attendait pas à ce que cela se passe chez lui lors de sa réservation pour le 14 mars à Brasilia.

“Cela m’a surpris parce que personne ne veut se battre au Brésil”, a déclaré Oliveira. «Ils savent ce que c’est, mais il est un combattant coriace et sait que c’est une grande opportunité à l’UFC. Il sait que je suis sur une séquence de six victoires consécutives et il grimperait dans le classement avec une victoire. Mais je suis sur une lancée maintenant. J’ai demandé un événement principal et mon temps est enfin venu. Je veux devenir champion, et je vais définitivement battre Kevin Lee. “

Lee a combattu une fois au Brésil, tapotant Francisco Trinaldo avec un étranglement à l’arrière après avoir donné du doigt à la foule lors des pesées de cérémonie à Fortaleza en 2017 (voir ici).

“Je sais que Kevin Lee parle de détritus et vient se battre pour de vrai, et ce combat se vendra bien – Brasilia va l’adorer”, a déclaré Oliveira. «J’ai demandé ce combat il y a un an, et cela arrivera maintenant. Je vais là-bas pour présenter un spectacle et prouver au monde que je suis prêt. “

Le combattant de la Chute Boxe est confiant qu’une victoire renforcera son nom dans la catégorie de poids de 155 livres.

“Je ne parle même pas, je mets juste le travail”, a déclaré Oliveira. “J’ai foi en Dieu que je vais maintenant chercher mon septième de suite. Il n’y a nulle part où courir, (et ils le savent) ds je serai le nouveau champion de cette division. Je suis prêt.

“Un pas après l’autre. Nous battrons Kevin Lee le 14 mars, puis ils doivent définitivement me donner un top 2 ou 3. Je serai le prétendant au titre d’ici la fin de l’année. Il n’y a aucun déni. 2020 sera génial pour moi. »