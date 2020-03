Charles Oliveira prêt à passer au poids welter pour se battre avec Conor McGregor

Image: @UFC sur Instagram

Le concurrent léger de l’UFC, Charles Oliveira, a déclaré qu’il passerait au poids welter pour un super-combat contre Conor McGregor.

Oliveira a soumis Kevin Lee à l’événement principal de l’UFC Brasilia pour remporter sa septième victoire consécutive à l’intérieur de l’Octogone et continuer d’étendre son record de victoires pour la plupart des soumissions de l’histoire de l’UFC. La victoire sur Lee a été la plus grande victoire de la carrière d’Oliveira à ce jour et le verra entrer dans le top 10 de 155 livres lors de la prochaine mise à jour du classement de l’UFC.

Maintenant, Lee regarde d’autres adversaires pour son prochain combat, et il vise McGregor. Après sa victoire sur Lee, Oliveira a déclaré aux médias brésiliens qu’il serait prêt à se déplacer jusqu’à 170 livres pour affronter McGregor.

Les chances qu’Oliveira décroche un super combat avec McGregor semblent minces. McGregor attend de voir ce qui se passe à l’UFC 249 entre le champion des poids légers de l’UFC Khabib Nurmagomedov et Tony Ferguson (si ce combat se produit même) et il y a aussi plus de combats de haut niveau contre des adversaires comme Justin Gaethje ou Nate Diaz. Il semble peu probable que McGregor envisage de combattre Oliveira de si tôt.

Cela dit, une lutte entre McGregor et Oliveira serait très intrigante. D’une part, vous avez sans doute le plus grand artiste de soumission de l’histoire de l’UFC qui est sur une lancée à Oliveira. D’un autre côté, vous avez l’un des artistes à élimination directe les plus puissants de l’histoire de la division des poids légers de l’UFC à McGregor. Ce serait un combat très intéressant si jamais il se concrétisait. Mais cela devra très probablement rester un rêve pour Oliveira car McGregor va probablement obtenir un titre pour sa prochaine sortie.

Seriez-vous intéressé à voir Charles Oliveira combattre Conor McGregor?