Charles Oliveira sera certainement un défi pour la ceinture légère cette année

En grande phase, Charles Oliveira est sur le point de réaliser l’un des combats les plus importants de sa carrière, face à Kevin Lee, sur le panneau d’affichage le 14 mars prochain, à l’UFC Brasilia.

Le natif de Sao Paulo Il pense qu’une bonne victoire peut le placer dans l’élite de la catégorie et devenir un challenger de la ceinture légère cette année.

Dans une interview avec MMA Fighting, le Brésilien a évoqué ses attentes pour cette année.

“Un pas à la fois. Je vais vaincre Kevin Lee le 14 mars, puis ils me donneront certainement un top 2 ou un top 3. Je vais être un challenger à la ceinture à la fin de l’année. On ne peut nier que 2020 sera incroyable pour moi », dit Charles.

Oliveira a révélé qu’il était surpris par le fait que Lee a accepté d’y faire face Brasilia, qui est connu pour soutenir ses combattants locaux, transformant les sables en un colisée romain, Charles a fait l’éloge de son rival et a affirmé que Kevin Il se félicite également de la possibilité d’une victoire.

«J’ai été surpris, car personne ne veut se battre au Brésil. Ils savent comment c’est. Mais c’est un combattant coriace et il sait qu’il a une belle opportunité à l’UFC. Il sait que je viens de six victoires consécutives et il montera dans le classement, s’il gagne. Je suis dans une grande phase. J’ai demandé le combat des étoiles et mon temps est venu. Je veux être couronné champion et je vais définitivement battre Kevin Lee. »dit Charles.

Dans UFC Brasilia, Oliveira aura son combat 38 dans le MMA en tant que professionnel Le Brésilien est actuellement en position 13 du classement, avec un record de 28-8 et 1 Pas de concours.

En venant de KO Gregor Gillespiedans UFC 244, faite en novembre dernier, Kevin Vous cherchez à télécharger plus que la division. L’Américain est huitième du classement avec un record de 18-5.