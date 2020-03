Charles Oliveira soumet Kevin Lee en troisième

Le jour de Charles Oliveira est enfin arrivé, même s’il est arrivé un jour étrange.

“Do Bronx” a longtemps été un compétiteur talentueux, mais n’a jamais tout mis ensemble sur une période de temps prolongée.

Mais ces jours sont révolus. Imperturbable devant le cadre étrange d’un Ginasio Nilson Nelson vide à Brasilia, au Brésil, en raison de la pandémie de COVID-19, Oliveira a présenté samedi un spectacle magistral dans l’événement principal de l’UFC sur ESPN + 28.

Oliveira (29-8 MMA, 17-8 UFC) a terminé l’ancien challenger intérimaire du titre léger Kevin Lee avec un étranglement à guillotine 28 secondes après le troisième tour. Le combat a été disputé à un poids de rattrapage de 158,5 livres après que Lee (18-6 MMA, 11-6 UFC) ait manqué de poids la veille.

Avec cela, Oliveira a remporté son septième combat consécutif. Ils sont tous venus en guise de finition. Il a ajouté à son record de soumission à l’UFC à 14 ans et a égalé la marque de Donald Cerrone pour les finitions à 16 ans.

Il n’a pas fallu longtemps pour comprendre comment le combat allait se dérouler. La base de Lee est la lutte et il a marqué un retrait précoce, mais Oliveira est immédiatement allée chercher des crochets au talon et des verrous de jambe. La lutte de Lee est suffisamment astucieuse pour qu’il parvienne à brouiller les mauvais endroits, mais aussi souvent qu’autrement, il se baladait dans une autre tentative de soumission.

Le deuxième s’est également avéré être une mauvaise nouvelle pour Lee, car Oliveira a montré son jeu de stand-up bien amélioré, traquant Lee et atterrissant des uppercuts. Lee est allé faire un démontage, mais cela l’a encore une fois entraîné dans une toile d’araignée de tentatives de soumission.

Lee a réussi sa meilleure offensive du combat à la fin du deuxième tour, quand il a pris le contrôle supérieur et atterri des mains et des coudes solides. Mais dans le troisième, il a encore une fois dû effectuer un démontage défensif, et à partir de là, ce n’était qu’une question de seconde avant qu’Oliveira ne le termine avec l’étouffement.

Lee, qui est peut-être sorti avec l’étrangleur, a protesté contre le fait qu’il n’avait pas tapé, mais la rediffusion a clairement montré qu’il l’avait fait à plusieurs reprises.

Oliveira pense qu’il pourrait être le prochain dans la file pour le vainqueur du combat pour le titre léger entre Khabib Nurmagomedov et Tony Ferguson, qui est actuellement prévu pour le 18 avril.

“T-Ferg et Khabib, je serai assis au premier rang”, a déclaré Oliveira par le biais d’un interprète. “Il n’y a aucun moyen de le nier. Cette ceinture va être la mienne. »

Le combat contre les poids lourds était l’événement principal de l’UFC sur ESPN + 28 à Ginasio Nilson Nelson à Brasilia, au Brésil. Il a été diffusé sur ESPN et diffusé sur ESPN +.

Résultats UFC complets sur ESPN + 28:

Charles Oliveira bat. Kevin Lee via soumission (starter à guillotine) – Round 3, 0:28

Gilbert Burns bat. Demian Maia via KO (coups de poing) – Tour 1, 2:34

Renato Moicano bat. Damir Hadzovic via soumission (étranglement à l’arrière) – Round 1, 0:44

Nikita Krylov bat. Johnny Walker par décision unanime (30-27, 29-28, 29-28)

Francisco Trinaldo bat. John Makdessi par décision unanime (30-27, 30-27, 29-28)

Brandon Moreno bat. Jussier Formiga par décision unanime (30-27, 29-28, 29-28)

Amanda Ribas bat. Randa Markos par décision unanime (30-26, 30-25, 30-25)

Elizeu Zaleski dos Santos bat. Aleksei Kunchenko par décision unanime (29-28, 29-28, 29-28)

Rani Yahya contre Enrique Barzola a régné sur un tirage à la majorité (28-29, 28-28, 28-28)

Maryna Moroz bat. Mayra Bueno Silva par décision unanime (29-28, 29-28, 29-28)

David Dvorak bat. Bruno Silva par décision unanime (29-28, 29-28, 29-28)

Bea Malecki bat. Veronica Macedo par décision unanime (29-28, 29-28, 29-28)

