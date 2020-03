Charles Oliveira sur une excellente course à l’UFC, mais le timing est-il terrible?

Bienvenue dans «Spinning Back Clique», l’émission hebdomadaire de MMA Junkie qui présente les plus grands sujets des arts martiaux mixtes. Dans l’épisode de cette semaine, John Morgan, “Gorgeous” George et “Goze” décortiquent les retombées de l’UFC sur ESPN + 28, qui finit par être le dernier spectacle de la promotion pendant au moins un petit moment

AFFICHER LE DÉROULEMENT:

Charles Oliveira a remporté sept victoires consécutives – toutes par arrêt – lorsqu’il a marqué son plus gros record à ce jour en soumettant Kevin Lee au troisième tour de leur tête d’affiche de l’UFC Brasilia. Oliveira, 30 ans, semble vraiment entrer en jeu et entre sur le territoire de devoir affronter l’élite dans la division des poids légers. Mais le timing est tout, et il est bondé au sommet. Il sera probablement difficile de pénétrer. Alors, quel devrait être son prochain coup? Nous pesons.

Demian Maia a obtenu TKO’d par Gilbert Burns au premier tour de leur co-vedette à l’UFC Brasilia et a ensuite déclaré que son prochain combat serait le dernier. Nous trouvons quelques noms qui ont du sens pour le combat potentiel à la retraite de Maia, 42 ans.

Avant, cela signifiait quelque chose pour dire que quelqu’un était de «calibre UFC», mais est-ce toujours vrai? Après tout, avant de reporter ses trois prochains événements au milieu de la pandémie de coronavirus, l’UFC a envoyé une note aux gestionnaires pour leur demander de vérifier avec leurs clients – actuellement sur la liste ou non – s’ils seraient intéressés à remplir ces trois cartes. N’est-ce pas que cela affaiblit l’idée d’être de «calibre UFC»?

Le coronavirus est en train de changer fondamentalement notre façon de vivre pendant que les fonctionnaires s’efforcent de le contrôler, ce qui nous oblige à passer beaucoup de temps à la maison maintenant, car la «distanciation sociale» est obligatoire dans tout le pays. Dans cet esprit, nous avons quelques recommandations sur ce qu’il faut regarder sur UFC Fight Pass (ou par d’autres moyens) pour vous tenir occupé.

Pour des réponses à toutes ces questions, regardez l’épisode 20 de «Spinning Back Clique» ci-dessus.

.