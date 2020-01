Charles Oliveira tire sur Justin Gaethje ou Kevin Lee dans l’événement principal de l’UFC Brasilia

Le manager du prétendant léger de l’UFC, Charles Oliveira, a déclaré qu’il visait le créneau principal de l’événement à l’UFC Brasilia contre Justin Gaethje ou Kevin Lee.

Oliveira est actuellement sur une séquence de six victoires consécutives, ces six victoires venant par arrêt sur Jared Gordon, Nik Lentz, David Teymur, Jim Miller, Christos Giagos et Clay Guida. Depuis son passage permanent à la légèreté après un passage de haut en bas en tant que poids plume, Oliveira a montré une durabilité améliorée ainsi qu’une attaque frappante évoluée pour accompagner ses compétences d’élite en jiu-jitsu brésilien. Il est le poids léger UFC n ° 13.

Maintenant, il veut passer à la vitesse supérieure. S’adressant à AG Fight, le manager d’Oliveira, Diego Lima, a déclaré qu’il voulait que “Do Bronx” obtienne un adversaire parmi les 10 premiers, et qu’ils visent des combats contre Gaethje ou Lee pour l’événement principal de l’UFC Brasilia.

Voici ce que Lima a dit.

«Je veux vraiment mettre Charles à Brasilia, je demande beaucoup. Mais je voudrais vous opposer à un gars classé dans le Main Event, car cela ne sert à rien d’amener Charles à combattre Justin (Gaethje), Kevin Lee ou un autre gars classé, si ce combat n’est pas le Main Event. , si ce combat n’a pas de perspective de carrière après le combat », a déclaré Lima à propos d’Oliveira (via Google translate).

«Concernant Justin (Gaethje), il n’y a pas de négociation. Nous voulons vraiment un rang. Il y a peu de gens qui ne se battent pas, comme Kevin Lee ou Justin. Je pense qu’il y a trois combattants du top 10 qui n’ont aucun combat.

Jusqu’à présent, l’UFC Brasilia n’a pas d’événement principal officiel, avec l’événement co-principal est un combat poids welters entre Gilbert Burns et Demian Maia. Un combat opposant Oliveira à Gaethje ou Lee constituerait certainement un événement principal fantastique pour les fans. Cependant, il reste à voir si Gaethje ou Lee risqueraient de combattre un combattant dangereux classé en dessous d’eux à Oliveira, en particulier dans le cas de Gaethje alors qu’il est sur le point de remporter un titre à 155 livres. Avec l’UFC Brasilia à venir en mars, attendez-vous à ce que l’événement principal soit annoncé bientôt, et si Oliveira réussit, il en sera la moitié.

Êtes-vous intéressé à voir Charles Oliveira contre Justin Gaethje ou Kevin Lee dans l’événement principal de l’UFC Brasilia?

Cet article est apparu pour la première fois sur BJPENN.com le 1/9/2020.