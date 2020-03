Charles Oliveira veut défendre son pays à l’UFC Brasilia en fermant Kevin Lee

Charles Oliveira prévoit de battre Kevin Lee pour défendre le Brésil dans l’événement principal de l’UFC Brasilia ce samedi.

Lee vient de remporter une victoire par élimination directe sur Gregor Gillespie à l’UFC 244. C’était un combat que beaucoup pensaient qu’il pourrait perdre. Donc, pour Oliveira, il sait que le «Motown Phenom» arrive en confiance et pose un test difficile.

«Je pense que Kevin Lee est un excellent combattant qui se bat bien sur les pieds, a évolué dans ce domaine. Nut son arme la plus forte est la lutte, pas le jiu-jitsu », a déclaré Oliveira à MMA Fighting. «Il met tellement de pression que les gens finissent par se casser, ils donnent leur dos, alors il va là-bas et fait ce qu’il fait le mieux, c’est-à-dire se soumettre.

«Je pense que je serai en mesure de montrer à quel point j’ai évolué sur les pieds dans ce combat. Je peux lui montrer ça. Nous ferons en sorte qu’il se perde aux pieds et je marque une grande victoire. “

Non seulement Charles Oliveira s’attend à ce que sa main soit levée, mais il dit qu’il le fera pour son pays d’origine, le Brésil. Le joueur de 30 ans pense qu’il fait tout mieux que Lee, sauf pour parler des ordures qu’il fermera samedi.

“Nous voulons faire taire ce type et défendre notre pays, défendre le Brésil”, a déclaré Oliveira. «La seule chose que Kevin Lee fait mieux que moi est de parler et de vendre des combats comme ça. Je vends des combats à ma façon, à l’intérieur de la cage. Combattons et montrons ce que j’ai. Brésil, fermons ce gars. Il fait son show dehors [the cage] et je vais faire un show à l’intérieur de l’Octogone. Faisons du bruit pour que nous puissions faire taire ce type. “

En fin de compte, Oliveira pense que c’est un combat qu’il peut terminer, et s’il le fait, il sait qu’il obtiendra un adversaire parmi les cinq premiers.

“Ce sera sept victoires consécutives sans décision”, a-t-il déclaré. «Cela m’ouvrira des portes dans la division. Après cela, ce sera une victoire de plus, puis mon tir au titre tant attendu. Après cela, ils doivent me donner un top 5, un top 3, puis je me battrai pour la ceinture d’ici la fin de l’année ou au début de l’année prochaine. “

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 3/11/2020.