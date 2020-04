Charles Oliveira veut être comme Georges St-Pierre

Quelques jours après la victoire du Brésilien Charles Oliveira, avant Kevin Lee dans le UFC Fight Nigt BrasiliaNous avons fait une analyse de ce qui pourrait arriver pour le vainqueur de ce combat.

Eh bien, dans une récente interview via YouTube, Oliveira a déclaré qu’il voulait être comme Georges St-Pierre, dans le sens de venger ses défaites, et c’est pourquoi la possibilité de faire face à nouveau à quelqu’un qui l’a déjà vaincu s’est présentée, Paul Felder:

En fait, je voudrais un top 5 ou top 3 dans la division. Je ne veux tout simplement pas arrêter de me battre et je veux rester en compétition. Il semble que le combat stellaire entre Khabib et Ferguson soit tombé, et je pense que Justin Gaethje va se battre. Dustin Poirier semble aussi avoir un combat prévu, Conor aussi, donc probablement tous mes rivaux potentiels ont déjà un combat prévu. Je pense que les seuls qui n’ont pas de combat programmé sont Paul Felder et Donald Cerrone, qui sont deux gars qui m’ont déjà battu. Comme je ne veux pas manquer de combats, je veux me battre au milieu et à la fin de l’année. Attendons de voir qui sera mon prochain adversaire. Mais en fait, je voulais quelqu’un qui vient de gagner et qui soit mieux classé.

Charles, 30 ans, se remet d’une blessure mineure à l’épaule et se dit prêt à combattre n’importe qui.