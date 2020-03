Charles Oliveira veut un adversaire parmi les 5 premiers après la victoire de l’UFC Brasilia, ouvert à un combat contre Conor McGregor à 170

Il n’y a pas d’arrêt de Charles Oliveira.

“Do Bronx” a poursuivi son incroyable série de succès samedi, soumettant Kevin Lee au troisième tour de l’événement principal de l’UFC Brasilia. Il s’agissait de la septième victoire consécutive du Brésilien de 30 ans, par élimination directe ou soumission.

Lee est entré dans le combat classé dans le top 10 du classement officiel de l’UFC et Oliveira estime qu’il a non seulement revendiqué sa place, mais s’est mis en position pour une future fissure au titre des poids légers.

“Je suis prêt à me battre pour ça maintenant”, a déclaré Oliveira lors d’une mêlée d’après-combat via un traducteur. «Je pense qu’un combat de plus. Il n’y a pas grand-chose que je puisse dire, je ne le laisse pas entre les mains des juges. Je mets KO ou je soumets. C’est mon temps. C’est une nouvelle histoire. C’est un nouveau Charles. “

Dans le passé, le nom d’Oliveira a fait la une des journaux négatifs aussi souvent que des positifs. Bien qu’il ait été l’un des finisseurs de combat les plus spectaculaires de l’UFC depuis ses débuts en 2010, son curriculum vitae a également été en proie à des baisses incohérentes et à de multiples pertes de poids lorsqu’il s’est battu à 145 livres.

Maintenant solidement ancré dans la division des 155 livres, Oliveira sait où il en est. Sa victoire sur Lee était le dernier combat de son contrat UFC actuel, et il est optimiste que sa séquence de victoires – sans parler de lier Donald «Cowboy» Cerrone pour le plus grand nombre de finitions de l’histoire de l’UFC – l’aidera dans les négociations et dans sa poursuite d’un titre mondial.

“Je veux battre des records”, a déclaré Oliveira. «Je pense que l’UFC a besoin de me valoriser et ils me valorisent. Ils m’ont donné cette grande opportunité de combattre ici et j’ai bien combattu. J’arrive toujours différemment. Un Charles différent arrive à chaque fois. Un Charles qui veut se battre et gagner et devenir le champion. »

“Je pense que je vais avoir un autre combat avant la ceinture”, at-il ajouté plus tard. «Ferguson combat Khabib, donc ça va arriver bientôt et je vais finir par avoir un autre combat avant. Ils ne vont pas me donner ce combat tout de suite, j’espère affronter un top 5, mais mes entraîneurs en décideront. “

Oliveira a refusé de nommer qui exactement dans le top 5 il aimerait affronter, mais il a été réceptif lorsqu’on lui a demandé s’il serait ouvert à affronter l’ancien champion des deux divisions Conor McGregor.

“Je combattrais McGregor de n’importe quel poids, pas de problème”, a déclaré Oliveira. «Ce serait un bon combat, je voudrais vraiment le combattre. Ça pourrait être à 155 ou 170, ça n’a pas d’importance. “