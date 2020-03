Charles Oliveira vs Kevin Lee résumé vidéo du combat complet

Regardez Charles Oliveira contre Kevin Lee en vidéo complète du combat de l’événement principal de l’UFC Brasilia ci-dessus, gracieuseté de l’UFC.

UFC Brasilia: Lee vs Oliveira a eu lieu le 14 mars au Nilson Nelson Gymnasium de Brasilia, au Brésil. Charles Oliveira (29-8, 1 sans contestation) et Kevin Lee (18-6) se sont affrontés dans un concours de catchweight, qui a été diffusé en direct sur ESPN. Découvrez d’autres extraits vidéo ci-dessous.

Pour en savoir plus sur Oliveira vs Lee, consultez notre blog en direct par Steven Marrocco de MMA Fighting ci-dessous.

Tour 1: Oliveira saute avec un coup de pied avant et attaque avec un autre tir qui incite un compteur de coups de poing de Lee. Un autre coup de pied volant avant éclate l’Américain, et il se réinitialise. Oliveira cherche le corps à corps, et ils échangent des coups de poing en étroite. Crochet gauche et coup de pied bas d’Oliveira, qui prend le rythme. Joli droit de Lee, et Oliveira revient avec ses propres coups. Lee avec un joli jeu de coups et une main droite, et Oliveira se déplace pour le démontage. Il attaque la cheville alors qu’ils heurtent le tapis, et Lee se démène pour échapper au danger. Lee se lève et tombe tandis qu’Oliveira triangule ses épaules. Une autre bousculade, et Lee est capable de se relever, mais sa jambe est coincée par Oliveira. Le Brésilien recule presque, mais Lee s’ajuste et conserve la première place. Oliveira va encore pour la cheville, et Lee rembourse avec des coups de poing en haut. Lee essaie de sortir, mais change de direction quand Oliveira ne le laisse pas partir. La jambe gauche de Lee est piégée, mais il se couche sur Oliveira et finit par se mettre en garde. Oliveira s’installe pour un triangle, et Lee s’échappe à peine. Une autre bousculade, et Lee a presque le dos. Cette fois, Lee essaie de contrôler la jambe, mais il récupère finalement la position supérieure et se met à l’abri lorsque la configuration du triangle arrive. Lee se lève et essaie ensuite de passer avec peu de temps. Une grande série de coups de poing d’en haut, et Lee se met en garde. Les coudes terminent la première image.

MMA Fighting marque le premier tour 10-9 pour Lee.

Tour 2: Oliveira sort rapidement et tourne avec un backfist. Lee à nouveau avec sa main droite, et Oliveira décroche un coup de pied de rotation. Lee essaie de travailler à l’intérieur avec ses coups de poing, et un crochet gauche est bon. Un droit est également sur la marque, et Oliveira bondit avec un genou. Sa pression donne à Lee tout ce qu’il peut gérer; une belle droite est cadrée, puis une autre. Maintenant, Oliveira poursuit. Joli uppercut et à droite, et Lee est blessé contre la clôture. Joli coup de pied de jambe, et Oliveira attend juste son heure pour l’arrivée. Lee a pris plusieurs coups et coups de pied durs et il traîne trop longtemps dans la poche. La main droite de Lee est retournée avec la même chose. Un genou amène un retrait de Lee, et Oliveira utilise une configuration de brassard pour aller avec un oma plata puis un triangle. Lee saisit le bodylock alors qu’ils se redressent et gère un démontage, atterrissant en demi-garde. juste après la mi-course, et les deux hommes ralentissent après un départ frénétique. Lee fait juste assez pour éviter le stand-up. Oliveira ne fait pas grand-chose du bas. Lee essayant de travailler au sol et de battre et d’être ligoté par les bras d’Oliveira. Moins d’une minute, et Oliveira attaque à nouveau la cheville. Lee se lève et essaie de frapper. Lee essaie de laisser tomber les coudes et Oliveira martèle. Une autre tentative d’Oliveira leglock est coupée par la cloche.

MMA Fighting marque le deuxième tour 10-9 pour Oliveira, et c’est 19-19.

Tour 3: Un autre genou bondissant d’Oliveira, qui appuie sur les coups de poing de Lee. Lee se connecte sur plusieurs plans, mais Oliveira continue de pousser. Kick invite Lee à se retirer et Oliveira enveloppe la guillotine. Il s’assoit et se lance, et Lee tape. Lee essaie de vaincre l’arbitre Mike Beltran et Oliveira célèbre la victoire.

Résultat officiel: Charles Oliveira bat. Kevin Lee via soumission (starter à guillotine) – Round 3, 0:28