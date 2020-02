Chas Skelly annonce le retrait d’une blessure de l’UFC Norfolk

Une confrontation poids plume entre Chas Skelly et Grant Dawson pourrait bien être mordue par un serpent.

Jeudi, Skelly a annoncé qu’il se retirait de son combat avec Dawson qui devait avoir lieu à l’UFC Norfolk le 29 février. C’est la deuxième fois qu’un combat entre les deux est annulé alors que Dawson s’est retiré de leur première réunion, qui avait été initialement réservé pour l’UFC 246 en janvier.

Selon Skelly, il a subi une blessure à l’entraînement cette semaine qui l’a forcé à se retirer.

“Cela me tue de le dire, mais j’ai subi une blessure en roulant mardi soir et je ne lutterai plus le 29 février à Norfolk, en Virginie”, a écrit Skelly.

Les deux combattants cherchaient à rester sur la voie de la victoire, Skelly (18-4) ayant remporté son seul combat de 2019 contre Jordan Griffin, et Dawson (14-1) sur une séquence de cinq victoires consécutives comprenant des victoires lors de ses deux premiers Apparitions à l’UFC.

MMA Fighting a contacté les officiels pour lui demander si un nouvel adversaire serait recherché pour garder Dawson sur la carte.

Voir la déclaration complète de Skelly ci-dessous:

Cela me tue de le dire, mais je me suis blessé en roulant mardi soir, et je ne combattrai plus le 29 février à Norfolk, en Virginie. Je me suis préparé à ce combat pour ce qui semble être 2 camps de combat entiers. Mon esprit et mon corps étaient prêts à partir, mais je suppose que ce n’était tout simplement pas dans les cartes cette fois. Je ne suis pas sûr de la prochaine étape de ma carrière / vie, mais pour l’instant je vais me concentrer sur ma santé. (j’espère sans chirurgie) Mon esprit me dit qu’il me reste encore beaucoup de combat, mais mon corps ne voit pas la lumière au bout du tunnel, malheureusement.