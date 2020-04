Chase Hooper détaille la relation «père-fils» avec Ben Askren

Chase Hooper et Ben Askren ont développé tout un lien au cours des derniers mois.

À la suite de la victoire réussie de Hooper à l’UFC 245 sur Daniel Teymur lors de l’UFC 245, Askren a demandé à Twitter de féliciter le joueur de 20 ans invaincu de manière hilarante.

Environ une heure plus tard, Hooper a remercié son «papa» pour les paroles aimables et, tout d’un coup, un nouveau lien a été officiellement créé.

Depuis lors, Hooper et Askren ont fait des allers-retours à différents moments sur les réseaux sociaux pour le plus grand plaisir des fans de l’UFC. “The Dream” a propulsé les choses à un autre niveau lors de la semaine de combat de l’UFC 246 en janvier. Faisant équipe avec l’UFC Fight Pass, Hooper a été envoyé à la journée des médias et s’est retrouvé face à face avec Jorge Masvidal – l’homme qui a assommé Askren avec un genou volant en cinq secondes à l’UFC 239 et n’a posé qu’une seule question.

Alors que le nouveau lien continue de s’épanouir sur les réseaux sociaux, Hooper en a vraiment profité.

“J’ai été surpris (au départ) parce qu’il l’a en quelque sorte initié”, a déclaré Hooper à MMA Fighting lors de son apparition sur What the Heck. «Je me souviens, après le combat, quand j’ai fait tous mes trucs médiatiques, ils me demandaient:« Avez-vous entendu ce que Ben Askren a dit? Ils m’ont montré et je me suis dit “whoa”. Il a dit: “Bon travail, fils”, ou quelque chose comme ça, et ça a donné le coup d’envoi.

“Il est super cool avec ça. Nous continuons de faire des allers-retours, c’est un bon moment. »

C’est lors de l’événement UFC 246 que Hooper et Askren ont planifié de converser en personne. L’ancien poids welter de l’UFC était à Las Vegas dans les virages de Maycee Barber lors de son combat préliminaire ESPN contre Roxanne Modafferi.

Lors de la victoire à l’unanimité pour Modafferi, Barber a subi une ACL déchirée qui la maintiendra hors de combat jusqu’à la fin de l’année, avec optimisme. Avec la blessure, la rencontre tant attendue entre le nouveau duo père-fils de MMA devrait être suspendue.

“Nous allions en fait sortir après les combats et prendre de la glace, mettre du contenu”, a déclaré Hooper. “Maycee a été blessé alors il a été pris dans ça donc ça n’a pas vraiment marché.”

“Avant que tous les trucs de coronavirus ne se produisent, il voulait que je sorte et que je m’entraîne avec lui dans son gymnase”, a poursuivi Hooper. “J’allais le faire aussi, mais tout s’est passé et ça n’a pas vraiment marché.”

Alors que la rencontre avec Askren devra attendre, Hooper espère que sa prochaine apparition dans l’Octogone aura lieu beaucoup plus tôt. Le poids plume invaincu a révélé à MMA Fighting qu’il devait participer le 16 mai à l’événement initialement prévu à San Diego. Avec l’UFC visant un retour à l’action le 9 mai, Hooper espère que le combat sera toujours sur la table, bien que l’adversaire n’ait pas encore été révélé.

Lors de ses débuts promotionnels, Hooper n’a ressenti aucune soi-disant «frémissement de l’octogone». Avec une mentalité détendue et vivante, le natif de Washington a profité du premier 4:34 de sa carrière à l’UFC.

“J’étais satisfait de ma performance”, a déclaré Hooper. «C’était un bon combat et la façon dont cela a fonctionné, il y avait un écart assez court sur ESPN2 (pour les préliminaires de l’UFC 245), alors ils ont montré mon combat deux fois. C’était bien.

«Ce fut définitivement un début amusant et j’ai passé un bon moment avec. Je suis entré dans le combat et je m’en fichais. J’étais là, j’étais heureux, j’étais excité de me rendre à l’UFC et j’étais excité de voir ce qui allait se passer. »

De l’obtention d’un accord de développement sur la série Contender à la montée sur la grande scène de l’UFC, Hooper a beaucoup appris en cours de route.

Une fois qu’il est entré dans l’Octogone, l’apprentissage a continué. Teymur se balançait pour les clôtures et semblait avoir coupé Hooper à plusieurs reprises avant que le combat n’atteigne le tapis. Hooper finirait par sortir victorieux après une bataille acharnée et a retiré beaucoup de cette expérience.

“Les coups de feu avec lesquels il m’a attrapé, ils n’étaient même pas super durs. C’était juste, je suis toujours un peu comme Bambi, »a expliqué Hooper. «Je vacille assez facilement, mais ça ne se fait pas vibrer ou quoi que ce soit. C’est juste un truc d’équilibre bizarre parce que je suis toujours en train de comprendre mon corps. “

«C’était un adversaire coriace et il était définitivement beaucoup plus gros qu’il ne l’était lors des pesées. “Il devait avoir 20 livres de plus.

“Mais c’était définitivement une bonne introduction à l’UFC, et une bonne introduction aux fans pour moi et mon style de combat.”