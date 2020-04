Chase Hooper espère qu’il se battra toujours le 16 mai pour «continuer sur sa lancée» – dans et hors de l’Octogone

Chase Hooper s’est retrouvé dans une position unique un combat dans sa carrière à l’UFC.

Après une victoire en première ronde de TKO contre Daniel Teymur à l’UFC 245, le plus jeune combattant de la liste de l’UFC a beaucoup d’élan, à la fois dans et hors de l’octogone.

Malheureusement pour Hooper, la pandémie de coronavirus en cours a indéfiniment interrompu le monde du sport dans son ensemble. Le président de l’UFC, Dana White, s’efforce de redémarrer le calendrier des événements en direct de la promotion, en commençant un retour ciblé le 9 mai et d’éventuels événements hebdomadaires une fois l’action reprise.

Le joueur de 20 ans a rejoint What the Heck de MMA Fighting et a révélé qu’il avait perdu une réservation en raison de l’épidémie de COVID-19. Mais avec les nouveaux plans de l’organisation, il garde espoir de pouvoir concourir à la même date.

“C’était la carte de San Diego (le 16 mai)”, a déclaré Hooper à propos de sa réservation initiale. “C’est un peu bizarre avec tous les trucs de quarantaine essayant de continuer à s’entraîner et à suivre un régime alors que mon entraînement est super minimal maintenant parce que tout.

“Comme, il est illégal d’aller au gymnase et de s’entraîner. C’est une dynamique étrange d’essayer de réduire le régime quand tout ce que vous faites est assis dans votre maison toute la journée, et aussi de vous préparer à combattre quelqu’un d’autre dans une cage, qui se prépare également à faire de même aussi dur que vous quand vous le pouvez va pas au gymnase.

«Il semble que beaucoup de combats vont être reprogrammés, donc j’espère que je pourrai garder le même adversaire et peut-être monter sur une île privée. Ce serait cool.”

Bien qu’il ne révèle pas l’adversaire, Hooper a déclaré que le match est toujours sur la table. Une fois qu’il aura donné son feu vert, le prospect poids plume invaincu espère faire cette annonce d’une manière unique.

«J’ai signé le contrat, alors j’espère que cela se produit toujours», a déclaré Hooper. “Je suppose que nous allons essayer de comprendre cela. Si le combat est toujours sur la table, nous trouverons une façon amusante de l’annoncer, je pense. Je parlais à quelques copains à UFC Fight Pass, et nous étions en quelque sorte des idées de spitballing. Nous verrons.”

Le natif de Washington a obtenu une opportunité avec l’UFC quand il a obtenu un accord de développement sur la série Contender de Dana White. Il a pris une décision unanime sur Canaan Kawaihae lors de l’événement d’août 2018 juste avant son 19e anniversaire.

Après un tirage au sort sous la bannière promotionnelle du CFFC lors de son prochain combat, Hooper a remporté une victoire au deuxième tour TKO à Island Fights 54. Sa carrière a commencé à décoller après le combat final sur son accord de développement, un combat Titan FC 55 qu’il a remporté par finition au premier tour.

Avant ce combat, Hooper a travaillé sur des vidéos promotionnelles avec l’équipe de production de l’UFC Fight Pass, qui a diffusé la carte de combat. Lorsque ses débuts dans l’octogone se sont soldés par un succès retentissant, l’UFC et son réseau numérique ont continué à le pousser en le mettant en scène pour des vidéos sur place lors d’événements NASCAR, des journées médiatiques des événements UFC et des entrevues avec des gens comme Mike Tyson, entre autres opportunités.

Avec une marque d’humour désarmante, Hooper a trouvé une nouvelle popularité parmi les fans de l’UFC.

“(Je ne pensais pas que cela arriverait) aussi rapidement”, a expliqué Hooper. «Je sais que l’UFC m’aime bien. Je sais que j’ai quelque chose de différent. Je ne ressemble pas au combattant standard; Je ne suis pas ce mec avec des tatouages ​​et une barbe ou quelque chose comme ça. Je suis ce gamin maigre avec un afro, avec un peu de duvet de pêche en cours. Je pense que ce genre de choses ressort.

“Il n’y a que quelques exceptions notables pour les personnes qui ont reçu autant d’exposition après un seul combat, donc je suis vraiment très reconnaissant de cela. Ça va vite. “

Avec la poussée promotionnelle, Hooper est très conscient que la cible sur son dos est devenue exponentiellement plus grande. Alors qu’il se prépare à son deuxième apparition dans l’octogone, l’ancien champion panaméricain IBJJF sait que l’UFC ne peut que faire beaucoup pour faire créer la marque Hooper.

“Mon truc maintenant, c’est qu’ils m’aident à peu près de toutes les manières possibles en plus des combats et des victoires”, a déclaré Hooper. “C’est la seule partie que je dois faire par moi-même. C’est sur moi en ce moment. Pour moi, il s’agit de maintenir l’élan, comme l’auto-préservation. Je ne veux pas me faire tabasser, tu sais? “

Dans une période étrange et sans précédent dans le monde, il peut être difficile de répondre à une question sur les objectifs compétitifs. Si l’UFC avançait sans hoquet horaire, Hooper espère faire de 2020 une grande année dans et hors de la cage.

“C’est difficile à cause des coronavirus, parce que je ne sais pas comment cela va affecter ces prochaines cartes”, a déclaré Hooper. «J’ai vu Dana dire qu’ils essayaient toujours de faire en sorte que tous les combats se produisent et qu’ils aient le même calendrier de combats tout au long de l’année. Donc, si cela se produit, j’aimerais obtenir deux ou trois combats cette année, selon que le combat pour lequel j’ai déjà signé se produit toujours.

“Je voudrais rester occupé. Tant que je peux obtenir trois bons combats, trois bonnes victoires, je serais heureux de cela. En dehors de l’octogone, je veux commencer à me ramifier un peu plus. Simplement me rendre plus précieux pour l’entreprise, faire plus d’interviews et ce genre de choses avec Fight Pass, peut-être sauter plus sur le streaming UFC.

“S’ils ont besoin d’un autre enfant maigre avec un afro pour un modèle Reebok, je vais sauter dessus si je ne suis pas trop battu d’ici la fin de l’année.”